На Донбасс приехал российский "православный миллиардер" – спонсор оккупации Малофеев: фото

На временно оккупированную часть Донбасса приехал российский миллиардер, глава медиа-группы Царьград Константин Малофеев, которого журналисты-расследователи называют спонсором "русской весны" 2014 года и террористов ДНР/ЛНР. Об этом пишет ресурс Новости.Донбасса.

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Гражданин страны-оккупанта принимает участие в мероприятиях боевиков по случаю Дня освобождения Донбасса: в этот день в 1943 году от немецких войск был освобожден областной центр Сталино (ныне Донецк).

Малофеев побывал на Саур-Могиле, где собрались ветераны интервенций и войн, которые вел СССР и затем Россия. Это мероприятие стало агитацией в поддержку путинской партии Единая Россия перед выборами 17-19 сентября в Госдуму, отмечает источник.

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Помимо российского миллиардера, там побывал глава оккупационной администрации РФ на захваченной части Грузии (Южная Осетия) Анатолий Бибилов, секретарь генсовета Единой России Андрей Турчак и другие представители партии власти в РФ, в том числе бывший главарь боевиков в Донецке (экс-"премьер ДНР") Александр Бородай. Этот военный преступник баллотируется в нелегитимную Госдуму от Ростовской области.

Бородай вместе с непосредственно начавшим войну на Донбассе российским отставным сотрудником ФСБ Игорем (Стрелковым) Гиркиным до боевых действий работали в бизнес-структурах Малофеева.

За участие олигарха в развертывании войны против Украины Запад ввел против него санкции, а украинское МВД в июле 2014 года открыло против него уголовное дело по подозрению в создании незаконных вооруженных формирований.

На днях Малофеев пожелал Приднестровью "скорейшего воссоединения с великой Россией".

Он считает себя монархистом и очень религиозным человеком, из-за чего СМИ иногда называют его "православным олигархом".

В июле 2020 года YouTube заблокировал пропагандистский канал Малофеева.

Google угрожает уйти из России, если апелляция подтвердит решение московского суда по иску Царьграда.

Евгений Пилипенко

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