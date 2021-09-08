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На Донбасс приехал российский "православный миллиардер" – спонсор оккупации Малофеев: фото

Цей матеріал також доступний українською
08.09.2021, 13:15
На Донбасс приехал российский
Константин Малофеев в ОРДЛО (фото – его аккаунт в соцсетях)

На временно оккупированную часть Донбасса приехал российский миллиардер, глава медиа-группы Царьград Константин Малофеев, которого журналисты-расследователи называют спонсором "русской весны" 2014 года и террористов ДНР/ЛНР. Об этом пишет ресурс Новости.Донбасса.

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Гражданин страны-оккупанта принимает участие в мероприятиях боевиков по случаю Дня освобождения Донбасса: в этот день в 1943 году от немецких войск был освобожден областной центр Сталино (ныне Донецк).

Малофеев в ОРДЛО

Малофеев побывал на Саур-Могиле, где собрались ветераны интервенций и войн, которые вел СССР и затем Россия. Это мероприятие стало агитацией в поддержку путинской партии Единая Россия перед выборами 17-19 сентября в Госдуму, отмечает источник.

Смотрите видео: Оккупанты на Донбассе растят из детей новое поколение боевиков

Помимо российского миллиардера, там побывал глава оккупационной администрации РФ на захваченной части Грузии (Южная Осетия) Анатолий Бибилов, секретарь генсовета Единой России Андрей Турчак и другие представители партии власти в РФ, в том числе бывший главарь боевиков в Донецке (экс-"премьер ДНР") Александр Бородай. Этот военный преступник баллотируется в нелегитимную Госдуму от Ростовской области.

Малофеев и поддержка оккупации Донбасса

Бородай вместе с непосредственно начавшим войну на Донбассе российским отставным сотрудником ФСБ Игорем (Стрелковым) Гиркиным до боевых действий работали в бизнес-структурах Малофеева.

За участие олигарха в развертывании войны против Украины Запад ввел против него санкции, а украинское МВД в июле 2014 года открыло против него уголовное дело по подозрению в создании незаконных вооруженных формирований.

Евгений Пилипенко
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