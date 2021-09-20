Участвовал в захвате луганской СБУ. Спецслужбы взяли боевика из Станицы – фото
Спецслужбы задержали боевика террористической организации ЛНР, который в 2014 году штурмовал и захватывал здание управления СБУ в Луганской области. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
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По их данным, задержанный житель Станицы Луганской стал пособником российских оккупантов в апреле 2014 года: он помогал взламывать двери СБУ, искал документы, участвовал в разграблении и уничтожении техники ведомства.
После штурма мужчина дежурил на баррикадах и обеспечивал "пропускной режим" в захваченном здании. А после "служил" на блокпосте у Станицы Луганской, где проверял документы.
Из-за конфликта с главарями боевиков он вернулся на свободную от оккупации территорию Украины. Контрразведка СБУ задержала его в селе под поселком Белокуракино.
Боевику грозит до восьми лет лишения свободы за участие в незаконных вооруженных формированиях.
- 13 сентября 2021 года контрразведчики СБУ в Курахово Донецкой области задержали местного жителя, который в 2014-2015 годах воевал против Украины.
- 15 сентября в Луганской области задержан один из организаторов незаконного "референдума" в 2014 году.
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