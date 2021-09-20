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Участвовал в захвате луганской СБУ. Спецслужбы взяли боевика из Станицы – фото

Цей матеріал також доступний українською
20.09.2021, 12:56
Участвовал в захвате луганской СБУ. Спецслужбы взяли боевика из Станицы – фото - Фото
СБУ задержала пророссийского боевика (Фото: пресс-служба СБУ)

Спецслужбы задержали боевика террористической организации ЛНР, который в 2014 году штурмовал и захватывал здание управления СБУ в Луганской области. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

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По их данным, задержанный житель Станицы Луганской стал пособником российских оккупантов в апреле 2014 года: он помогал взламывать двери СБУ, искал документы, участвовал в разграблении и уничтожении техники ведомства.

СБУ задержала пророссийского боевика (Фото: пресс-служба СБУ)

После штурма мужчина дежурил на баррикадах и обеспечивал "пропускной режим" в захваченном здании. А после "служил" на блокпосте у Станицы Луганской, где проверял документы.

СБУ задержала пророссийского боевика (Фото: пресс-служба СБУ)

Из-за конфликта с главарями боевиков он вернулся на свободную от оккупации территорию Украины. Контрразведка СБУ задержала его в селе под поселком Белокуракино.

Боевику грозит до восьми лет лишения свободы за участие в незаконных вооруженных формированиях.

Смотрите также: На границе с Россией военные и СБУ учились уничтожать "зеленых человечков"

Кумбер Елизавета
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