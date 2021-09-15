СБУ задержала одного из организаторов "референдума" 2014 года в Луганской области

В Луганской области задержан один из организаторов незаконного "референдума" в 2014 году, сообщает пресс-служба СБУ.

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Подозреваемый семь лет скрывался на территории России. Он был задержан во время спецоперации в Новопскове в Луганской области.

По версии следствия, он возглавлял "избирательную комиссию" по проведению в Новопсковском районе псевдореферендума о создании террористической организации "ЛНР".

Следствие установило, что подозреваемый контролировал "подсчет голосов" и отправление заполненных "бюллетеней" в Луганск.

Действия подозреваемого расследуются по статье о посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.

Денис Юдин

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