СБУ задержала одного из организаторов "референдума" 2014 года в Луганской области
15.09.2021, 12:10
Фото – пресс-служба СБУ
В Луганской области задержан один из организаторов незаконного "референдума" в 2014 году, сообщает пресс-служба СБУ.
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Подозреваемый семь лет скрывался на территории России. Он был задержан во время спецоперации в Новопскове в Луганской области.
По версии следствия, он возглавлял "избирательную комиссию" по проведению в Новопсковском районе псевдореферендума о создании террористической организации "ЛНР".
Следствие установило, что подозреваемый контролировал "подсчет голосов" и отправление заполненных "бюллетеней" в Луганск.
Действия подозреваемого расследуются по статье о посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.
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- 20 июля СБУ задержала бывшего "депутата" террористических организаций "ЛНР" и "ДНР".
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