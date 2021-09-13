СБУ задержала бывшего боевика "Русской православной армии": фото

Контрразведчики СБУ в подконтрольном правительству Курахово Донецкой области задержали местного жителя, который в 2014-2015 годах воевал против Украины. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

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По данным следствия, злоумышленник принимал непосредственное участие в вооруженном противостоянии на территории Донецкой области. Впоследствии он вернулся на подконтрольную украинской власти территорию – в Курахово Донецкой области.

СБУ сообщает, что боевик признал свою вину и подтвердил пребывание в должности "командира 2 мотострелкового взвода батальона "Оплот" террористической организации ДНР, а затем в должности "дежурного" так называемой "Русской православной армии".

Задержанный предоставил информацию о других членах незаконного вооруженного формирования, сообщили также в СБУ.

Боевику вручили подозрение в участии в создании террористической организации. Суд отправил его под стражу.

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Вадим Ребрина

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