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На границе с Россией военные и СБУ учились уничтожать "зеленых человечков": смотрите видео видео

Цей матеріал також доступний українською
17.09.2021, 14:45
Учения СБУ (Фото - пресс-служба СБУ)
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В двух областях на границе с Россией и Беларусью прошли антитеррористические учения. Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

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Мероприятия проводились в Черниговской и Сумской областях, в них приняли участие более 1500 тысячи человек и были задействованы более 100 единиц техники, в том числе и беспилотники.

Учения прошли в условиях, максимально приближенных к реальным.

По легенде, на территорию областей проникла диверсионно-разведывательная группа врага, которая планировала диверсии на нескольких оборонных и промышленных объектах.

На завершающем этапе спецназовцы возле пограничного пункта пропуска "нейтрализовали диверсантов", которые "оказали вооруженное сопротивление".

В учениях приняли участие подразделения СБУ, Госпогранслужбы, Вооруженных Сил Украины, Национальной гвардии, Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, Национальной полиции, а также представители органов исполнительной власти и органов местного самоуправления.

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Кумбер Елизавета
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Нацгвардия США ВСУ сбу учения ГСЧС госпогранслужба диверсант
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