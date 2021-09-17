В двух областях на границе с Россией и Беларусью прошли антитеррористические учения. Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

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Мероприятия проводились в Черниговской и Сумской областях, в них приняли участие более 1500 тысячи человек и были задействованы более 100 единиц техники, в том числе и беспилотники.

Учения прошли в условиях, максимально приближенных к реальным.

По легенде, на территорию областей проникла диверсионно-разведывательная группа врага, которая планировала диверсии на нескольких оборонных и промышленных объектах.

На завершающем этапе спецназовцы возле пограничного пункта пропуска "нейтрализовали диверсантов", которые "оказали вооруженное сопротивление".

В учениях приняли участие подразделения СБУ, Госпогранслужбы, Вооруженных Сил Украины, Национальной гвардии, Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, Национальной полиции, а также представители органов исполнительной власти и органов местного самоуправления.

20 сентября 2021 года во Львове начнутся совместные военные учения Украины и стран НАТО RAPID TRIDENT-2021. На них прибудут 6000 военнослужащих из пятнадцати стран-партнеров и членов НАТО, в частности из Грузии, Турции, Польши, Британии, Канады, США.

С 13 по 17 сентября 2021 года Украина и НАТО провели штабные учения по противостоянию угрозам в регионе Черного моря.

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Кумбер Елизавета

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