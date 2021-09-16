В Украину на масштабные учения прибудут 6000 военных из стран НАТО

20 сентября во Львове начнутся совместные военные учения Украины и стран НАТО RAPID TRIDENT-2021. Об этом сообщает пресс-центр Сухопутных войск Украины в Facebook.

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Учения продлятся до 1 октября на базе Международного центра миротворчества и безопасности Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного.

На RAPID TRIDENT-2021 прибудут 6000 военнослужащих из пятнадцати стран-партнеров и членов НАТО, в частности из Грузии, Турции, Польши, Великобритании, Канады, США.

"Впервые в истории RAPID TRIDENT будут проводить тактические учения многонационального батальона с боевой стрельбой", — говорится в сообщении.

Также запланированы совместные прыжки украинских и американских десантников с самолета С-130 авиации США и другие коалиционные операции.

Учения RAPID TRIDENT-2021 – важный шаг Украины на пути в НАТО, они должны повысить уровень подготовки и оперативности украинских войск, а также улучшить сотрудничество штабов ВСУ, США и других членов НАТО и государств-партнеров, отметили в ВСУ.

С 13 по 17 сентября 2021 года Украина и НАТО проводят штабные учения по противостоянию угрозам в регионе Черного моря.

13 сентября Джо Байден в разговоре с Владимиром Зеленским заявил, что Украина должна быть членом НАТО.

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Владислава Михайленко

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