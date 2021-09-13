Украина и НАТО проводят штабные учения по противостоянию угрозам в регионе Черного моря

Специалисты аппарата Совета национальной безопасности и обороны принимают участие в совместных с НАТО командно-штабных учениях "Нерушимая стойкость". Об этом сообщает пресс-служба СНБО.

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Совместные с НАТО учения посвящены противодействию гибридным угрозам критической инфраструктуре в Черноморском регионе, они продлятся с 13 по 17 сентября.

Проведение учений – составная часть одобренного в апреле 2019 года в Вашингтоне решения министров иностранных дел государств-членов НАТО по поддержке Украины в противостоянию гибридным вызовам в Черноморском регионе.

Учения проводятся Кабинетом министров совместно с Центром передового опыта НАТО по энергетической безопасности и при поддержке Высшей морской школы США.

Цель учений – развитие устойчивости системы государственных органов Украины в сфере противодействия гибридным угрозам и кризисного реагирования за счет усиления межведомственного и гражданско-военного сотрудничества, планирования и обеспечения готовности.

С 14 по 16 сентября в Киевской области пройдут антитеррористические учения, в связи с чем людей просят иметь при себе документы, сохранять спокойствие и быть готовыми к ограничениям движения транспорта.

Наталия Медведева

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