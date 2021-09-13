UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

В Киевской области пройдут антитеррористические учения: у людей могут проверять документы

Цей матеріал також доступний українською
13.09.2021, 13:59
В Киевской области пройдут антитеррористические учения: у людей могут проверять документы - Фото
Антитеррористические учения (Иллюстративное фото: пресс-служба СБУ)

В Киевской области пройдут антитеррористические учения, в связи с чем людей просят иметь при себе документы, сохранять спокойствие и быть готовыми к ограничениям движения транспорта. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления СБУ в Киеве и Киевской области.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Тактико-специальные учения пройдут с 14 по 16 сентября в Белоцерковском и Обуховском районах. Силовики будут отрабатывать противодействие диверсионным проявлениям на военных объектах.

В СБУ предупреждают, что во время учений возможно временное ограничение движения транспорта и пешеходов. Также в это время могут проверять документы, удостоверяющие личность, поэтому СБУ просит граждан иметь их при себе.

В учениях примут участие подразделения СБУ, Нацгвардии, Нацполиции, Военной службы правопорядка, Госслужбы спецсвязи и защиты информации, Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, командование воинской части, представители органов власти и управления Киевской области.

СБУ призывает граждан быть бдительными, сохранять спокойствие, с пониманием отнестись к возможным ограничениям и неудобствам. Также СБУ просит звонить на горячую линию 044 253 06 71 или по номеру 102 в случае обнаружения подозрительных предметов или средств поражения, а также при получении информации о диверсионной террористической деятельности.

  • В августе 2021-го в Киеве прошли учебные сборы, на которых военнообязанные и резервисты теробороны отработали действия по обороне столицы. 
  • Также в августе на острове Змеиный в Одесской области прошли учения украинских военнослужащих. Морпехи и спецназ отработали оборону территории и тренировались уничтожать суда "врага".

Смотрите также: Антитеррористические учения СБУ в Умани перед приездом хасидов из 25 стран – видео

Оксана Житнюк
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
сбу учения обухов белая церковь киевская область ограничения
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
PR-менеджера з зовнішніх та внутрішніх комунікацій
Киев Група Компаній ЛІГА
IT Project Manager
Киев Semantrum
Кореспондент у редакцію ділової інформації
Киев LIGA.net
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 