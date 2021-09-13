В Киевской области пройдут антитеррористические учения: у людей могут проверять документы

В Киевской области пройдут антитеррористические учения, в связи с чем людей просят иметь при себе документы, сохранять спокойствие и быть готовыми к ограничениям движения транспорта. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления СБУ в Киеве и Киевской области.

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Тактико-специальные учения пройдут с 14 по 16 сентября в Белоцерковском и Обуховском районах. Силовики будут отрабатывать противодействие диверсионным проявлениям на военных объектах.

В СБУ предупреждают, что во время учений возможно временное ограничение движения транспорта и пешеходов. Также в это время могут проверять документы, удостоверяющие личность, поэтому СБУ просит граждан иметь их при себе.

В учениях примут участие подразделения СБУ, Нацгвардии, Нацполиции, Военной службы правопорядка, Госслужбы спецсвязи и защиты информации, Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, командование воинской части, представители органов власти и управления Киевской области.

СБУ призывает граждан быть бдительными, сохранять спокойствие, с пониманием отнестись к возможным ограничениям и неудобствам. Также СБУ просит звонить на горячую линию 044 253 06 71 или по номеру 102 в случае обнаружения подозрительных предметов или средств поражения, а также при получении информации о диверсионной террористической деятельности.

В августе 2021-го в Киеве прошли учебные сборы, на которых военнообязанные и резервисты теробороны отработали действия по обороне столицы.

Также в августе на острове Змеиный в Одесской области прошли учения украинских военнослужащих. Морпехи и спецназ отработали оборону территории и тренировались уничтожать суда "врага".

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Оксана Житнюк

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