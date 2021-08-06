В Киеве пройдут учения теробороны: людей просят не пугаться звуков взрывов и выстрелов

В Киеве пройдут учебные сборы, на которых военнообязанные и резервисты теробороны отработают действия по обороне столицы. Киевлян просят не пугаться громких звуков – патроны будут холостыми, а полигоны будут в окружении правоохранителей, передает пресс-служба Шевченковской райадминистрации.

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По решению главнокомандующего ВСУ, учебные сборы пройдут в Киеве с 7 по 13 августа. В них будут задействованы военнообязанные и резервисты территориальной обороны столицы.

С 10 по 12 августа пройдет обучение с использованием холостых патронов и учебных взрывных устройств. Киевлян просят не пугаться громких звуков, так как полигоны в это время будут окружены правоохранителями.

Райадминистрация ознакомила с планом учений:

- выполнение боевых задач по обороне Киева (ул. Большая окружная, напротив ЖК Министерский);

- поддержание правопорядка и безопасности в местах скопления населения (пр-т Воздухофлотский, 41, возле Соломенской райадминистрации);

- охрана критически важных объектов (ул. Промышленная, 4, ТЭЦ-5);

- охрана и обеспечение надежного функционирования органов власти (пр-т Воздухофлотский, 41, здание Соломенской райадминистрации);

- развертывание штаба района теробороны Голосеевской райадминистрации и основного командного пункта бригады теробороны (малый зал Голосеевской райадминистрациии);

- развертывание штаба теробороны Соломенской райадминистрации и командно-наблюдательного пункта батальона тербороны (спортзал Соломенской райадминистрации).

20 сентября 2020-го Рада приняла закон о плане обороны Украины, 30 марта 2021-го – закон о призыве резервистов при обострении ситуации.

16 июля приняты законы об увеличении численности ВСУ и основах национального сопротивления. Почитать подробнее.

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Оксана Житнюк

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