Одновременно с принятием Радой и подписанием президентом закона об основах национального сопротивления в разных областях прошли сборы подразделений территориальной обороны. На примере батальона теробороны в Днепропетровской области Минобороны показало, что делают на таких учениях.

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На кадрах показана учеба как по теоретической части, так и на практике, в том числе пейнтбольные, лазертаг-, "холостые" и боевые стрельбы.

Бойцы обучаются владению оружием, тактике, слаженным действиям в группе в полевых и городских условиях, фильтрационным мероприятиям на блокпостах и задержаниям.

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Сборы в Павлограде и на полигонах оперативного командования ВСУ Восток продолжались 10 дней.

В 2018 году на то время секретарь СНБО Турчинов заявил, что в Украине создается многоэшелонная система теробороны.

20 сентября 2020-го Рада приняла закон о плане обороны Украины, 30 марта 2021-го – закон о призыве резервистов при обострении ситуации.

16 июля приняты законы об увеличении численности ВСУ и основах национального сопротивления. Почитать подробнее.

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Евгений Пилипенко

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