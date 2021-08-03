UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Как выглядят сборы территориальной обороны и что там делают: видео от Минобороны видео

Цей матеріал також доступний українською
03.08.2021, 12:38
Скриншот из видеозаписи
"Ударные волны холода". В Украину пришел грозовой фронт – видео стихии в Киеве
"Ударные волны холода". В Украину пришел грозовой фронт – видео стихии в Киеве
Зеленский ответил на статью Путина. Напомнил, кто основал Москву: видео о крещении Руси
Зеленский ответил на статью Путина. Напомнил, кто основал Москву: видео о крещении Руси

Одновременно с принятием Радой и подписанием президентом закона об основах национального сопротивления в разных областях прошли сборы подразделений территориальной обороны. На примере батальона теробороны в Днепропетровской области Минобороны показало, что делают на таких учениях.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

На кадрах показана учеба как по теоретической части, так и на практике, в том числе пейнтбольные, лазертаг-, "холостые" и боевые стрельбы.

Бойцы обучаются владению оружием, тактике, слаженным действиям в группе в полевых и городских условиях, фильтрационным мероприятиям на блокпостах и задержаниям.

Читайте также: В СНБО подали идею: обучать школьников военным специальностям

Сборы в Павлограде и на полигонах оперативного командования ВСУ Восток продолжались 10 дней.

Читайте также: Если завтра вторжение войск РФ. Кривонос назвал критические зоны

Евгений Пилипенко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
агрессия России война учения украинская армия павлоград территориальная оборона сдерживание тероборона партизаны национальное сопротивление
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Business Analyst
Киев Semantrum
Юрисконсульт
Киев Група Компаній ЛІГА
Менеджер з продажів реклами
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 