Служба безопасности Украины провела антитеррористические учения в Умани перед иудейским Новым годом (Рош ха-Шана), который хасиды будут отмечать с 6 по 8 сентября. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

По легенде тренировок, "террористы" заминировали 9-этажный отель, который находится на территории историко-культурного центра имени Рабби Нахмана в Умани. Они якобы забаррикадировались в одном из номеров. Цель "террористов" – дискредитировать имидж Украины в мире.

В СБУ подчеркнули, что каждый год на иудейский праздник Рош ха-Шана в Черкасскую область приезжают паломники из более 25 стран, и важно обеспечить безопасность в это время.

Силовики сообщают, что тренировки проходили в максимально приближенных к реальным условиях.

Спецназовцы СБУ штурмовали отельный номер, используя альпинистское снаряжение. В ходе учений СБУ отработала задержание "террористической группы". Также участвовали Госслужба по чрезвычайным ситуациям и Нацполиция.

В августе 2020 года паломничество хасидов в Умань было ограничено из-за пандемии коронавируса.

В мае 2021-го в Умани двое израильтян получили ранения во время открытой неизвестным стрельбы.

Читайте также: СБУ проводит учения на Донбассе с бронетехникой и огнестрельным оружием

Оксана Житнюк

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.