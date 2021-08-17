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Антитеррористические учения СБУ в Умани перед приездом хасидов из 25 стран – видео видео

Цей матеріал також доступний українською
17.08.2021, 14:11
Учения (Скриншот из видео СБУ)
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Служба безопасности Украины провела антитеррористические учения в Умани перед иудейским Новым годом (Рош ха-Шана), который хасиды будут отмечать с 6 по 8 сентября. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

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По легенде тренировок, "террористы" заминировали 9-этажный отель, который находится на территории историко-культурного центра имени Рабби Нахмана в Умани. Они якобы забаррикадировались в одном из номеров. Цель "террористов" – дискредитировать имидж Украины в мире.

В СБУ подчеркнули, что каждый год на иудейский праздник Рош ха-Шана в Черкасскую область приезжают паломники из более 25 стран, и важно обеспечить безопасность в это время.

Силовики сообщают, что тренировки проходили в максимально приближенных к реальным условиях.

Спецназовцы СБУ штурмовали отельный номер, используя альпинистское снаряжение. В ходе учений СБУ отработала задержание "террористической группы". Также участвовали Госслужба по чрезвычайным ситуациям и Нацполиция.

  • В августе 2020 года паломничество хасидов в Умань было ограничено из-за пандемии коронавируса.
  • В мае 2021-го в Умани двое израильтян получили ранения во время открытой неизвестным стрельбы. 

Читайте также: СБУ проводит учения на Донбассе с бронетехникой и огнестрельным оружием

Оксана Житнюк
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сбу учения умань хасиды рош ха-шана
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