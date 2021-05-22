В Умани неизвестный открыл стрельбу, ранены двое израильтян
22.05.2021, 21:15
Фото – пресс-служба Нацполиции
В Умани двое израильтян получили ранения во время отрытой неизвестным стрельбы. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Черкасской области.
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Около 15:00 сегодня, 22 мая, в полицию Умани пришло сообщение о стрельбе на улице Софии Перовской. Злоумышленник, открывший стрельбу, скрылся до приезда полиции.
Медики скорой помощи госпитализировали двух пострадавших мужчин, граждан Израиля, в больницу.
Правоохранители осмотрели место происшествия, были изъяты вещественные доказательства, опрошены свидетели. Полиция устанавливает личность стрелявшего.
Открыто уголовное дело, все обстоятельства происшествия устанавливаются.
- В августе 2020 года паломничество хасидов в Умань было ограничено из-за пандемии коронавируса.
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