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В Умани неизвестный открыл стрельбу, ранены двое израильтян

22.05.2021, 21:15
В Умани неизвестный открыл стрельбу, ранены двое израильтян - Фото
Фото – пресс-служба Нацполиции

В Умани двое израильтян получили ранения во время отрытой неизвестным стрельбы. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Черкасской области.

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Около 15:00 сегодня, 22 мая, в полицию Умани пришло сообщение о стрельбе на улице Софии Перовской. Злоумышленник, открывший стрельбу, скрылся до приезда полиции.

Медики скорой помощи госпитализировали двух пострадавших мужчин, граждан Израиля, в больницу.

Правоохранители осмотрели место происшествия, были изъяты вещественные доказательства, опрошены свидетели. Полиция устанавливает личность стрелявшего.

Открыто уголовное дело, все обстоятельства происшествия устанавливаются.

  • В августе 2020 года паломничество хасидов в Умань было ограничено из-за пандемии коронавируса.
Денис Юдин
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