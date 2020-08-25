Украина ограничивает паломничество хасидов в Умань

Решение принято по просьбе израильского премьера, отметили в ОП

Украина решила ограничить паломничество хасидов в Умань на праздник Рош ха-Шана (иудейского Нового года, ред.) в текущем году из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщили на совещании в Офисе президента.

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"По просьбе премьер-министра Израиля принято решение о существенном ограничении паломничества хасидов в Умань для празднования Рош га-Шана", – говорится в сообщении.

По данным МВД, в Умань во время празднования Рош ха-Шана приезжали от 20 000 до 50 000 хасидов.

17 августа мэр Умани Александр Цебрий случае массового приезда паломников-хасидов на празднование иудейского Нового года, он г отов заблокировать въезды в город. заявил , чтоотов заблокировать въезды в город.

Наталия Софиенко

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