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Украина ограничивает паломничество хасидов в Умань

25.08.2020, 15:47
Украина ограничивает паломничество хасидов в Умань - Фото
Хасиды в Умани (Фото: LIGA.net)

Решение принято по просьбе израильского премьера, отметили в ОП

Украина решила ограничить паломничество хасидов в Умань на праздник Рош ха-Шана (иудейского Нового года,  ред.) в текущем году из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщили на совещании в Офисе президента.

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"По просьбе премьер-министра Израиля принято решение о существенном ограничении паломничества хасидов в Умань для празднования Рош га-Шана", – говорится в сообщении.

По данным МВД, в Умань во время празднования Рош ха-Шана приезжали от 20 000 до 50 000 хасидов.

  • 17 августа мэр Умани Александр Цебрий  заявил, что случае массового приезда паломников-хасидов на празднование иудейского Нового года, он готов заблокировать въезды в город.
Наталия Софиенко
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