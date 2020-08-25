Украина ограничивает паломничество хасидов в Умань
25.08.2020, 15:47
Хасиды в Умани (Фото: LIGA.net)
Решение принято по просьбе израильского премьера, отметили в ОП
Украина решила ограничить паломничество хасидов в Умань на праздник Рош ха-Шана (иудейского Нового года, ред.) в текущем году из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщили на совещании в Офисе президента.
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"По просьбе премьер-министра Израиля принято решение о существенном ограничении паломничества хасидов в Умань для празднования Рош га-Шана", – говорится в сообщении.
По данным МВД, в Умань во время празднования Рош ха-Шана приезжали от 20 000 до 50 000 хасидов.
- 17 августа мэр Умани Александр Цебрий заявил, что случае массового приезда паломников-хасидов на празднование иудейского Нового года, он готов заблокировать въезды в город.
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