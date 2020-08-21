Украина введет технические ограничения на паломничество в Умань - Аваков
По данным МВД, в Умань во время празднования Рош ха-Шана приезжали от 20 000 до 50 000 хасидов
В связи с коронавирусом Украина введет технические ограничения, которые сделают невозможным прибытие большого количества паломников на празднование Рош ха-Шана (иудейского Нового года, ред.) в Умань в этом году. Об этом заявил сегодня на пресс-конференции министр внутренних дел Арсен Аваков.
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"Мы понимаем все риски, которые связаны с таким массовым празднованием. Стандартно к нам приезжали порядка 20 000 – 50 000 человек в последние годы на паломничество. К сожалению, сейчас мы не можем себе позволить такие риски. Поэтому, будут введены технические ограничения, и по сути празднование, каким оно было в форме последних лет, не будет", - отметил Аваков.
По его словам, украинские дипломаты уже провели соответствующие консультации с правительствами стран, откуда едет больше всего паломников.
Аваков считает, что "каждый из верующих примет и поймет ограничения".
"В этом году крестный ход православных церквей также был отменен. Поэтому я думаю, что этот баланс во имя здоровья людей должен быть восстановлен. Мы найдем механизмы регулирования этого процесса для тех, кто не считается с общественными интересами, у нас достаточно сил и возможностей", - подчеркнул Аваков.
- 17 августа мэр Умани Александр Цебрий заявил, что случае массового приезда паломников-хасидов на празднование иудейского Нового год, он готов заблокировать въезды в город.
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