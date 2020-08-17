COVID-19. Мэр Умани готов из-за массового приезда хасидов заблокировать въезды в город

Мэр Умани Александр Цебрий планирует встретиться с президентом Владимиром Зеленским и обсудить ситуацию

В случае массового приезда паломников-хасидов на празднование иудейского Нового года, Рош Ха-Шана, мэр Умани Александр Цебрий заявил, что готов заблокировать въезды в город. Об этом он сообщил у себя в Facebook.

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"Я готов на самые радикальные меры, но в рамках действующего законодательства. Вы помните, как это было, когда перекрывались блокпостами въезды на территорию города Умань. Это решение может принять городская комиссия ТЭБ и ЧС. Я хочу услышать, как вы отнесетесь, если на период Рош Ха-Шана мы примем такие следующие меры предосторожности ", - сказал Цебрий, обратившись к местным жителям.

Он подчеркнул, что в Умани надеялись, что решение о запрете традиционных празднований Рош Ха-Шана, когда съезжаются тысячи паломников со всего мира, будет принято на общегосударственном уровне, но этого не произошло.

Он уточнил, что Госкомиссия по ТЭБ и ЧС считает возможным в сентябре приезд от 5 000 до 10 000 хасидов.

По его словам, он будет пытаться встретиться с президентом Владимиром Зеленским в ближайшее время.

"Я убежден, что господин президент не знает о данной ситуации, поскольку он не проинформирован достаточно своими так называемыми Слугами народа, поэтому я сейчас выезжаю в Киев", - объяснил Цебрий.

За прошедшие сутки больше всего заболевших COVID-19 зафиксировали в Ровенской (178 случаев), Черновицкой (165), Ивано-Франковской (164) и Львовской (128) областях, а также в Киеве (104).

Арина Толина

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