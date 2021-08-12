UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

СБУ проведет учения на Донбассе с бронетехникой и огнестрельным оружием

Цей матеріал також доступний українською
12.08.2021, 17:54
СБУ проведет учения на Донбассе с бронетехникой и огнестрельным оружием - Фото
Иллюстративное фото - пресс-служба СБУ

Служба безопасности Украины с 13 августа начнет на Донбассе учения с бронетехникой и огнестрельным оружием. Об этом сообщает пресс-служба управления СБУ в Донецкой и Луганской областях.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Учения на Донбассе начнутся 13 августа и продлятся месяц. Цель – отработать противодействия диверсионным и террористическим угрозам в Луганской и Донецкой областях.

Сообщается, что учения будут проходить в условиях, максимально приближенных к реальным. Будет использоваться огнестрельное оружие и бронетехника.

СБУ призывает граждан сохранять спокойствие, соблюдать правила личной безопасности, иметь при себе документы, удостоверяющие личность (паспорт, водительское удостоверение, справка об учебе и подобные).

Смотрите также: Взяли в момент передачи данных в Россию. Контрразведка СБУ вломилась к агенту – видео

Также спецслужба просит передавать ей данные о подозрительных предметах, противоправных действиях неизвестных лиц, их причастности к незаконным вооруженным формированиям. Это можно сделать по телефонам:

–  0629 52 53 94 (второе управление главка СБУ с центром в Мариуполе);

– 0645 26 81 10, 0645 24 42 81 (третье управление, центр в Северодонецке);

 – 0 800 501 482 (телефон доверия СБУ);

– 102 (полиция), 0629 51 98 91 (полиция Донецкой области), 0645 70 51 88 (полиция Луганской области).

Читайте также: В Украине заблокировали схему финансирования боевиков на десятки миллионов долларов – СБУ

Марк Сировой
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Донецкая область Донбасс сбу луганская область учения
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Юрист международное/корпоративное право
Киев 4B
Старший юрист по интеллектуальной собственности
Киев 4B
Business Analyst
Киев Semantrum
Юрисконсульт
Киев Група Компаній ЛІГА
Менеджер з продажів реклами
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 