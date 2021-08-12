СБУ проведет учения на Донбассе с бронетехникой и огнестрельным оружием

Служба безопасности Украины с 13 августа начнет на Донбассе учения с бронетехникой и огнестрельным оружием. Об этом сообщает пресс-служба управления СБУ в Донецкой и Луганской областях.

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Учения на Донбассе начнутся 13 августа и продлятся месяц. Цель – отработать противодействия диверсионным и террористическим угрозам в Луганской и Донецкой областях.

Сообщается, что учения будут проходить в условиях, максимально приближенных к реальным. Будет использоваться огнестрельное оружие и бронетехника.

СБУ призывает граждан сохранять спокойствие, соблюдать правила личной безопасности, иметь при себе документы, удостоверяющие личность (паспорт, водительское удостоверение, справка об учебе и подобные).

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Также спецслужба просит передавать ей данные о подозрительных предметах, противоправных действиях неизвестных лиц, их причастности к незаконным вооруженным формированиям. Это можно сделать по телефонам:

– 0629 52 53 94 (второе управление главка СБУ с центром в Мариуполе);

– 0645 26 81 10, 0645 24 42 81 (третье управление, центр в Северодонецке);

– 0 800 501 482 (телефон доверия СБУ);

– 102 (полиция), 0629 51 98 91 (полиция Донецкой области), 0645 70 51 88 (полиция Луганской области).

10 августа СБУ заявила, что разоблачила российскую агентуру, которая готовила теракты в Украине.

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Марк Сировой

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