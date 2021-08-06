В Украине заблокировали схему финансирования боевиков на десятки миллионов долларов – СБУ

Киберспециалисты Службы безопасности Украины заблокировали масштабную схему финансирования боевиков на Донбассе. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

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В СБУ пишут, что организаторы схемы работали под прикрытием фиктивной инвестфирмы в Кропивницком. Средний месячный оборот теневых денег – десятки миллионов долларов.

По данным спецслужбы, несколько жителей Кропивницкого вместе с сообщниками из временно оккупированных территорий оказывали псевдоброкерские услуги.

Участники схемы создали интернет-платформы и подпольный колл-центр, пишут СБУ. Операторы звонили гражданам, предлагали инвестировать в акции известных компаний и обещали быструю сверхприбыль. Жертвы схемы переводили деньги на счета, оформленные на подставных лиц.

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Участники же схемы, получив деньги, никуда их не инвестировали, а выводили в тень через запрещенные российские платежные системы или легализовали через скрытые криптовалютные операции, говорят правоохранители.

В СБУ утверждают, что во время обысков по месту проживания и в подпольном офисе силовики обнаружили компьютерную технику, образцы программного обеспечения и другие доказательства. Открыто уголовное дело об участии в террористической организации (ст. 258-3 УК).

Сегодня СБУ и полиция Киева заявили, что заблокировали схему вывоза боевиков и военных России на курорт в Крым.

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Марк Сировой

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