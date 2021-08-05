"Ветеран Новороссии" отсидит 10 лет. Пойманный СБУ террорист получил приговор

Вступил в силу приговор против боевика террористической организации ДНР, которого в мае этого года задержала контрразведка. Об этом сообщает пресс-служба Службы безопасности Украины.

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Как сообщается, боевик оказывал вооруженное сопротивление украинским военным и обстреливал их позиции. Его задержали в мае 2021 года на линии разграничения, он собирал данные о Вооруженных Силах Украины.

На опубликованных СБУ фейковых "документах" террориста написано, что он родился в Горловке и является "ветераном боевых действий" террористической организации Новороссия.

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Боевика признали виновным по статьям об участии в террористической организации (ч. 1 ст. 258-3 УК) и посягательстве на территориальную целостность Украины (ч. 2 ст. 110 УК).

Суд приговорил его к 10 годам тюрьмы, приговор вступил в силу.

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Марк Сировой

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