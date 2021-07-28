UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

СБУ: Контрразведка взяла "на горячем" агента ГРУ РФ – видео задержания

Цей матеріал також доступний українською
28.07.2021, 15:52
СБУ: Контрразведка взяла
Задержание агента российской разведки (Фото - СБУ)

Служба безопасности Украины заявляет о разоблачении агента российской военной разведки в Черкасской области. Мужчину задержали "на горячем", когда он получал секретную информацию об одном из местных складов артиллерийских боеприпасов, передает пресс-служба СБУ.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

По данным оперативников, жителя Черкасской области завербовала российская спецслужба (ГУ ГШ ВС РФ, бывшее ГРУ), когда он был в РФ. Кураторы якобы дали ему задание собирать и передавать им информацию об украинских военных стратегических объектах. Мужчина попытался вовлечь в это военнослужащего ВСУ.

Контрразведчики и следователи заявляют, что "агент" собирал данные, в том числе с ограниченным доступом, о расположении артскладов в Черкасской области, о режиме их охраны, о том, какие боеприпасы там хранятся и в каком количестве.

Мужчине сообщили о подозрении по статье о госизмене.

  • 25 мая 2021-го в суд отправили дело жителя Николаева, который получил от спецслужбы РФ задание собирать секретную информацию о новейшей военной технике и разработке программ использования БПЛА.
  • 13 июля сообщалось о задержании агента военной разведки России в Кировоградской области. 
  • 21 июля стало известно, что агент российских спецслужб, который собирал данные для ФСБ РФ об украинских разработках в ракетной отрасли, получил восемь лет тюрьмы за госизмену.

Читайте также: СБУ: Контрразведчики взяли бывшего "депутата" террористических ЛДНР – фото

Оксана Житнюк
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
ВСУ сбу агент контрразведка вс рф
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Business Analyst
Киев Semantrum
Юрисконсульт
Киев Група Компаній ЛІГА
Менеджер з продажів реклами
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 