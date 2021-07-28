СБУ: Контрразведка взяла "на горячем" агента ГРУ РФ – видео задержания

Служба безопасности Украины заявляет о разоблачении агента российской военной разведки в Черкасской области. Мужчину задержали "на горячем", когда он получал секретную информацию об одном из местных складов артиллерийских боеприпасов, передает пресс-служба СБУ.

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По данным оперативников, жителя Черкасской области завербовала российская спецслужба (ГУ ГШ ВС РФ, бывшее ГРУ), когда он был в РФ. Кураторы якобы дали ему задание собирать и передавать им информацию об украинских военных стратегических объектах. Мужчина попытался вовлечь в это военнослужащего ВСУ.

Контрразведчики и следователи заявляют, что "агент" собирал данные, в том числе с ограниченным доступом, о расположении артскладов в Черкасской области, о режиме их охраны, о том, какие боеприпасы там хранятся и в каком количестве.

Мужчине сообщили о подозрении по статье о госизмене.

25 мая 2021-го в суд отправили дело жителя Николаева, который получил от спецслужбы РФ задание собирать секретную информацию о новейшей военной технике и разработке программ использования БПЛА.

13 июля сообщалось о задержании агента военной разведки России в Кировоградской области.

21 июля стало известно, что агент российских спецслужб, который собирал данные для ФСБ РФ об украинских разработках в ракетной отрасли, получил восемь лет тюрьмы за госизмену.

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Оксана Житнюк

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