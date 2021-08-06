СБУ и полиция заблокировали схему вывоза боевиков и военных России на курорт в Крым – фото
Служба безопасности Украины и полиция Киева раскрыли схему, участники которой, по данным следствия, вывозили на курорты в Крым боевиков с Донбасса и военных РФ, а также занимались отмыванием денег через ценные бумаги. Об этом сообщают пресс-службы ведомств.
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Глава полиции Киева Андрей Крищенко говорит, что граждане Украины организовали схему в городе Саки во временно оккупированном Крыму.
По его словам, они наладили лечение и оздоровление боевиков и военных РФ, а также занимались легализацией денег от этой деятельности.
В СБУ уточняют, что организовало схему руководство санатория в Саках. После оккупации Крыма оно выехало в Киев, а на полуострове остался лишь гендир санатория.
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По данным СБУ, чтобы "киевское руководство" получало деньги придумали схему: создали управляемое гражданами Украину "зеркальное юрлицо", на счета которого переводили деньги для их последующей конвертации в наличные. Легализовали деньги через операции купли-продажи ценных бумаг.
Во время обысков были изъяты штампы, печати, оттиски, документы и переписку с сообщниками в Крыму, пишут в спецслужбе.
В полиции отмечают, что организатору схемы (уроженец Днепра 1984 года рождения) и его сообщнице (уроженка Киевской области 1986-го) объявили о подозрения в фальсификации финансовых документов (ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ст. 220-2 УК). Устанавливается возможная причастность к схеме других лиц.
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