На острове Змеиный в Одесской области прошли учения украинских военнослужащих. Морпехи и спецназ отработали оборону территории и тренировались уничтожать суда "врага", передает пресс-служба Генштаба ВСУ.

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В Генштабе сообщают, что морские пехотинцы и группы специального назначения при поддержке авиации и надводных сил усиливают охрану и оборону острова Змеиный. Военные тренируются противодействовать морскому десанту условного противника, уничтожать "вражеские" суда, пополнять запасы и эвакуировать раненых морским путем.

Учения на Змеином были частью командно-штабной тренировки с командованием объединенных сил и другими органами военного управления ВСУ с привлечением воинских частей и подразделений к практическим действиям.

СПРАВКА. Возле Змеиного находятся залежи нефти и газа, из-за чего остров был предметом территориального спора Украины и Румынии в первой декаде 2000-х. Также неподалеку от него находятся захваченные Россией в 2014 году украинские буровые платформы ("вышки Бойко"). Путин в своей недавней пропагандистской статье о якобы единстве россиян и украинцев упомянул, что остров был включен в состав УССР в 1948 году. Экс-министр обороны Андрей Загороднюк, адмирал ВМС Украины Игорь Кабаненко и экс-помощник министра обороны Александр Хара предположили, что Путин может нацелиться на захват Змеиного, в том числе для блокады украинских черноморских портов.

10 июля 2021-го украинские пограничники впервые за 12 лет прилетели на Змеиный.

9 августа украинская разведка сообщила, что украинские войска установили на острове Змеиный оборудование по контролю за подводными и надводными целями.

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Оксана Житнюк

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