Армия Украины установила на Змеином оборудование по контролю за морскими целями

Украинские войска установили на острове Змеиный оборудование по контролю за подводными и надводными целями. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления разведки.

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Отмечается, что оборудование было поставлено Вооруженным Силам Украины от иностранных партнеров.

"Прикрытие острова обеспечивается также элементами комплексной системы противоракетной обороны (ПРО) стран Альянса, что закрывает восточные границы Евросоюза. Кроме того, в румынской Констанце дислоцируется Военно-Морская база НАТО, которая также поддерживает баланс сил в регионе", – пишет АрмияИнформ.

Издание подчеркивает, что остров имеет стратегическое положение в акватории северо-западной части Черного моря.

В ГУР сообщили, что на остров прибыл лично командующий разведуправления Кирилл Буданов.

10 июля украинские пограничники впервые за 12 лет прилетели на Змеиный.

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Станислав Стороженко

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