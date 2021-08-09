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Армия Украины установила на Змеином оборудование по контролю за морскими целями

Цей матеріал також доступний українською
09.08.2021, 13:29
Армия Украины установила на Змеином оборудование по контролю за морскими целями - Фото
Полет на остров Змеиный (Фото: ГПСУ)

Украинские войска установили на острове Змеиный оборудование по контролю за подводными и надводными целями. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления разведки.

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Отмечается, что оборудование было поставлено Вооруженным Силам Украины от иностранных партнеров. 

"Прикрытие острова обеспечивается также элементами комплексной системы противоракетной обороны (ПРО) стран Альянса, что закрывает восточные границы Евросоюза. Кроме того, в румынской Констанце дислоцируется Военно-Морская база НАТО, которая также поддерживает баланс сил в регионе", – пишет АрмияИнформ.

Издание подчеркивает, что остров имеет стратегическое положение в акватории северо-западной части Черного моря.

В ГУР сообщили, что на остров прибыл лично командующий разведуправления Кирилл Буданов.

  • 10 июля украинские пограничники впервые за 12 лет прилетели на Змеиный. 

Читайте также: После статьи Путина. Военное руководство Украины проверило остров Змеиный – фото

Станислав Стороженко
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ВСУ гур черное море Кирилл Буданов Змеиный
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