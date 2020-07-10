Впервые за 12 лет украинские пограничники прилетели на остров Змеиный: видео

Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Ротация и поставка продуктов питания на остров Змеиный осуществляется морским путем

Украинские пограничники восстановили утраченные навыки и способности для полетов над территориальным морем и до самой отдаленной заставы. Об этом сообщили в Госпогранслужбе.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Вертолет Ми-8 Харьковской отдельной авиационной эскадрильи Госпогранслужбы совершил полет по маршруту Одесса – Территориальное море Украины – о. Змеиный – Вилково – Одесса. Во время полета пограничники осмотрели 2400 кв. км акватории. "Экипажи выполнили четыре посадки на вертолетной площадке острова Змеиный и три посадки на площадке Вилково", – говорится в сообщении.

Смотрите также: Одесские пограничники получили модернизированный Ми-8: видео

На острове Змеиный пограничники несут круглосуточную службу. Ротация и поставка продуктов питания осуществляется морским путем.

Этот полет стал знаковым, потому что вертолеты пограничников уже 12 лет не осуществляли полетов на Змеиный. "Теперь два экипажа вертолетов Ми-8 получили допуски для полетов над морем", - отметили в ГПСУ.

Сообщается, что отныне пограничники могут проводить воздушный мониторинг, доставить на остров груз или персонал, или провести медицинскую эвакуацию.

Еще по теме
Отправить:
Распечатать:
Теги: вертолет, пограничники, полет, Змеиный
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
ПОСЛЕДНИЕ ВИДЕО
Впервые за 12 лет украинские пограничники прилетели на остров Змеиный: видео
Впервые за 12 лет украинские пограничники прилетели на остров Змеиный: видео
Китай неудачно запустил первую космическую ракету Kuaizhou-11 – видео
Китай неудачно запустил первую космическую ракету Kuaizhou-11 – видео
Спешите видеть. Комета Neowise сблизится с Землей через две недели – карта неба
Спешите видеть. Комета Neowise сблизится с Землей через две недели – карта неба
Экономика Программа по частичной безработице сохранила 300 000 рабочих мест - Петрашко
Табак, смартфоны, кокаин - лидеры украинской контрабанды. Данные Гостаможслужбы
Экономика Табак, смартфоны, кокаин - лидеры украинской контрабанды. Данные Гостаможслужбы
Собственник сменился 10 лет назад: 1+1 media обвинила владельцев в халатности
Медиарынок Собственник сменился 10 лет назад: 1+1 media обвинила владельцев в халатности
Популярное
фото/видео
Впервые за 12 лет украинские пограничники прилетели на остров Змеиный: видео
Впервые за 12 лет украинские пограничники прилетели на остров Змеиный: видео
Китай неудачно запустил первую космическую ракету Kuaizhou-11 – видео
Китай неудачно запустил первую космическую ракету Kuaizhou-11 – видео 11:41
В Афинах вспыхнули беспорядки из-за нового закона о протестах: фоторепортаж
В Афинах вспыхнули беспорядки из-за нового закона о протестах: фоторепортаж 11:02
Спешите видеть. Комета Neowise сблизится с Землей через две недели – карта неба
Спешите видеть. Комета Neowise сблизится с Землей через две недели – карта неба 09:59
Все фото и видео
Последние новости
Все новости
 