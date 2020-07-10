Впервые за 12 лет украинские пограничники прилетели на остров Змеиный: видео

Украинские пограничники восстановили утраченные навыки и способности для полетов над территориальным морем и до самой отдаленной заставы. Об этом сообщили в Госпогранслужбе.

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Вертолет Ми-8 Харьковской отдельной авиационной эскадрильи Госпогранслужбы совершил полет по маршруту Одесса – Территориальное море Украины – о. Змеиный – Вилково – Одесса. Во время полета пограничники осмотрели 2400 кв. км акватории. "Экипажи выполнили четыре посадки на вертолетной площадке острова Змеиный и три посадки на площадке Вилково", – говорится в сообщении.

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На острове Змеиный пограничники несут круглосуточную службу. Ротация и поставка продуктов питания осуществляется морским путем.

Этот полет стал знаковым, потому что вертолеты пограничников уже 12 лет не осуществляли полетов на Змеиный. "Теперь два экипажа вертолетов Ми-8 получили допуски для полетов над морем", - отметили в ГПСУ.

Сообщается, что отныне пограничники могут проводить воздушный мониторинг, доставить на остров груз или персонал, или провести медицинскую эвакуацию.