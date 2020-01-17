Одесские пограничники получили модернизированный Ми-8: видео

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Вертолет Ми-8 МСБ-В полностью готов к эксплуатации в транспортно-санитарной модификации

Вчера, 16 января, в Одесскую отдельную авиационную эскадрилью Южного регионального управления Госпогранслужбы из Запорожья прибыл вертолет Ми-8 МСБ-В, который был модернизирован компанией Мотор Сич. Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

В течение года проводилось его совершенствование путем ремоторизации, установки современных образцов авионики и другого оборудования.

Фото: dpsu.gov.ua

"Среди преимуществ - новые энергоэффективные двигатели, позволяющие значительно снизить расход топлива и увеличить количество полетов, установление навигационно-связной системы, картографически плановой системы с модулем спутниковой связи и оснащение специальным и десантно-транспортным оборудованием", - отметили в пресс-службе.

Фото: dpsu.gov.ua

Важным усовершенствованием стало и дооборудование грузовой кабины вертолета для возможности установки санитарного оборудования. Также установлен сертифицированный медицинский модуль, с помощью которого будет возможно подключение медицинских приборов.

Вертолет полностью готов к эксплуатации в транспортно-санитарной модификации.

Завершение модернизации еще одного такого же вертолета запланировано на второе полугодие 2020 года.

  • 3 января украинские пограничники получили из Франции два первых вертолета Airbus H125.
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Теги: одесса, фото, видео, Ми-8 МСБ-В
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