После статьи Путина. Военное руководство Украины проверило остров Змеиный – фото

Военное руководство Украины оценило ситуацию с безопасностью в районе острова Змеиный в Черном море, сообщил в Facebook Генштаб ВСУ. Визит топ-военных на Змеиный произошел через полторы недели после упоминания острова в пропагандистской статье президента страны-агрессора РФ Владимира Путина.

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Сообщается, что остров Змеиный посетили главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак, командующий ВМС Алексей Неижпапа и глава Госпогранслужбы Сергей Дейнеко.

Цель визита – изучить и оценить ситуацию с безопасностью в этом районе, говорится в сообщении. Руководители военных ведомств ознакомились с особенностью службы пограничников на острове и рассмотрели пути для улучшения взаимодействия военных формирований.

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СПРАВКА. Возле Змеиного находятся залежи нефти и газа, из-за чего остров был предметом территориального спора Украины и Румынии в первой декаде 2000-х. Также неподалеку от него находятся захваченные Россией в 2014 году украинские буровые платформы ("вышки Бойко"). Путин в своей недавней пропагандистской статье о якобы единстве россиян и украинцев упомянул, что остров был включен в состав УССР в 1948 году. Экс-министр обороны Андрей Загороднюк, адмирал ВМС Украины Игорь Кабаненко и экс-помощник министра обороны Александр Хара предположили в статье для Цензор.нет, что Путин может нацелиться на захват Змеиного, в том числе для блокады украинских черноморских портов.

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