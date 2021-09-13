Зеленский: Говорил с Байденом о НАТО полчаса – он считает, что Украина должна быть членом
Президент Владимир Зеленский полчаса говорил о членстве Украины в НАТО с лидером США Джо Байденом в Белом доме. По его словам, американский президент считает, что Украина должна быть в Альянсе, но отмечает, что это не только его решение. Об этом заявил Зеленский в интервью CNN.
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Зеленский говорит, что спросил Байдена прямо: что насчет членства Украины в НАТО, когда оно может быть?
"Это была речь (Байдена, – ред.), не одна фраза. Мы говорили минут 20 или 30 минут об альянсе и членстве в НАТО. Он сказал: я считаю, что вы должны быть там (в НАТО, – ред.), но это не только мое решение", – рассказывает президент.
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Зеленский говорит, что слышал эту риторику перед встречей с Байденом, однако не считает эту позицию сильной для США. По его словам, эта позиция включает мнения некоторых лидеров больших европейских стран.
"Я сказал ему: да, вы правы, мистер президент, но я считаю, что от вашего решения этот путь в НАТО будет короче, прозрачнее и более ясным для нас, для Украины", – подытожил президент.
- 1 сентября Зеленский и Байден встретились в Вашингтоне. По словам Кулебы, Байден начал разговор с Крымской платформы.
- Встреча в Белом доме длилась более двух часов вместо запланированных по протоколу 45 минут. После встречи была опубликована общая декларация Украины и США о стратегическом партнерстве.
- Зеленский заявил, что с Байденом был "нормальный мужской разговор" и не было никакого негатива к Украине. Президент не услышал от американского коллеги конкретики со сроками вступления Украины в НАТО, а также предложил США несколько вариантов участия в переговорах по Донбассу.
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