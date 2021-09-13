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Зеленский: Говорил с Байденом о НАТО полчаса – он считает, что Украина должна быть членом

Цей матеріал також доступний українською
13.09.2021, 06:32
Зеленский: Говорил с Байденом о НАТО полчаса – он считает, что Украина должна быть членом - Фото
Владимир Зеленский и Джо Байден (фото - пресс-служба ОП)

Президент Владимир Зеленский полчаса говорил о членстве Украины в НАТО с лидером США Джо Байденом в Белом доме. По его словам, американский президент считает, что Украина должна быть в Альянсе, но отмечает, что это не только его решение. Об этом заявил Зеленский в интервью CNN.

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Зеленский говорит, что спросил Байдена прямо: что насчет членства Украины в НАТО, когда оно может быть?

"Это была речь (Байдена, – ред.), не одна фраза. Мы говорили минут 20 или 30 минут об альянсе и членстве в НАТО. Он сказал: я считаю, что вы должны быть там (в НАТО, – ред.), но это не только мое решение", – рассказывает президент.

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Зеленский говорит, что слышал эту риторику перед встречей с Байденом, однако не считает эту позицию сильной для США. По его словам, эта позиция включает мнения некоторых лидеров больших европейских стран.

"Я сказал ему: да, вы правы, мистер президент, но я считаю, что от вашего решения этот путь в НАТО будет короче, прозрачнее и более ясным для нас, для Украины", – подытожил президент.

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Марк Сировой
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Владимир Зеленский джо байден нато
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