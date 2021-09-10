Вооруженные Силы Украины – одна из сильнейших армий в мире, и реформ в Украине достаточно, чтобы страну приняли в Организацию Североатлантического договора и Европейский Союз. Об этом президент Владимир Зеленский заявил на панельной дискуссии YES Brainstorming.

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"Потому, когда нам говорят о реформах в оборонном секторе или в армии, и что (якобы) из-за этого Украина не вступила в НАТО, мне кажется, что это не до конца честная мысль", – сказал он.

Президент заверил: "Мы готовы к НАТО. Уровень нашей армии, наших специалистов, реформы, которые мы проводим, – это все нужно прежде всего нам, никому другому".

Зеленский также подчеркнул, что Украина не просит и не собирается просить о том, чтобы ее куда-то приняли.

"Нам кажется, что мы нужны НАТО. Нам кажется, что без Украины крепкого Евросоюза не будет. Я открыто говорил об этом и президенту США. Я считаю, что без Украины НАТО будет терять. Я считаю, что без Украины ЕС будет понемногу слабеть", – сказал он.

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Президент обратился к лидерам Европы, часть которых, по его словам, не желает видеть Украину в этих объединениях: "Если вы хотите, чтобы усилилась Россия – не берите Украину (в ЕС и НАТО)".

"Хотите, чтобы ЕС и НАТО остались мощными, такие страны как Украина, большая, территориально крупнейшая в Европе... Хотите таких мощных партнеров? Так приглашайте нас. А не так, как оно происходит", – сказал глава государства.

Новость дополняется...

Ранее в Кремле заявили, что им "совсем не нравится" дружба США и Украины, а также планы по НАТО.

Тем не менее, на встреча в Вашингтоне в начале осени 2021 года Зеленский не услышал от Байдена конкретику со сроками вступления Украины в НАТО.

В договоре о НАТО нет статьи, запрещающей принять Украину в Альянс из-за войны, заявил глава представительства НАТО в Украине Александер Винников.

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Евгений Пилипенко

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