Курировать политику США по Украине будет критик Северного потока-2: кто такая Данниган
Надзор за политикой администрации Джо Байдена по центральной и восточной Европе, включая Украину, будет осуществлять в Государственном департаменте США Робин Данниган. Об этом пишет Радио Свобода.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
Как уточнило агентство, на новую должность во внешнеполитическом ведомстве она перешла вчера, 7 сентября.
Данниган – "выдающийся выпускник" Национального военного колледжа США, где она получила степень магистра наук в области стратегии нацбезопасности. Также она имеет степень магистра дипломатической службы Джорджтаунского университета и степень бакалавра делового администрирования Калифорнийского университета в Беркли.
Она работает в Госдепартаменте с 1992 года. Была с заданиями во Вьетнаме, Чили, Турции, Кубе и Сальвадоре, где "активно работала над продвижением энергетических и торговых интересов США", говорится в ее профиле на сайте ведомства.
Смотрите видео: Полный брифинг Зеленского после переговоров с Байденом
С 2014 до 2017 год Данниган была на должности замсекретаря по энергетической дипломатии в Бюро энергоресурсов Госдепа, а последние три года была сотрудником американского посольства в Вене: сначала как замглавы миссии, затем поверенным в делах США в Австрии.
В Вашингтоне она также работала директором Управления по Европе, Западному полушарию и Африке. Еще работала по Ближнему Востоку и в штате госсекретаря в Операционном центре. Дипломат владеет испанским языком, а также немного турецким и вьетнамским.
Источник отмечает, что Данниган – критик российско-германского газопровода Северный поток-2, который после запуска может оставить Украину без ежегодных ~$2 млрд за транзит газа.
На новой должности она будет способствовать формированию государственной политики США по Украине, Беларуси, Молдове, Польше, Венгрии и Чехии.
- Бывший спецпредставитель Госдепа по Украине в 2017—2019 годах Волкер считает, что Украина не вернет Крым и часть Донбасса силой, но должна действовать иначе.
- Между тем, президент Зеленский считает, что возвращению украинской власти в Крым "будут радоваться даже те, кто "октябрята" в душе".
- На днях спикер Кремля пожаловался, что России "совсем не нравится" дружба США и Украины, а также планы по НАТО. Ранее там вспомнили, как "Украину ждет распад".
- Байден не приедет в Киев в этом году, но в МИД говорят, что здесь нет никаких теней или негативных факторов.
Читайте также: Дипломат Госдепа о Донбассе: Обязанность закончить войну – обязанность России, не Украины
Комментарии