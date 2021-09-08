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Курировать политику США по Украине будет критик Северного потока-2: кто такая Данниган

Цей матеріал також доступний українською
08.09.2021, 09:51
Курировать политику США по Украине будет критик Северного потока-2: кто такая Данниган - Фото
Робин Данниган (скриншот из видеозаписи)

Надзор за политикой администрации Джо Байдена по центральной и восточной Европе, включая Украину, будет осуществлять в Государственном департаменте США Робин Данниган. Об этом пишет Радио Свобода.

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Как уточнило агентство, на новую должность во внешнеполитическом ведомстве она перешла вчера, 7 сентября.

Данниган – "выдающийся выпускник" Национального военного колледжа США, где она получила степень магистра наук в области стратегии нацбезопасности. Также она имеет степень магистра дипломатической службы Джорджтаунского университета и степень бакалавра делового администрирования Калифорнийского университета в Беркли.

Она работает в Госдепартаменте с 1992 года. Была с заданиями во Вьетнаме, Чили, Турции, Кубе и Сальвадоре, где "активно работала над продвижением энергетических и торговых интересов США", говорится в ее профиле на сайте ведомства.

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С 2014 до 2017 год Данниган была на должности замсекретаря по энергетической дипломатии в Бюро энергоресурсов Госдепа, а последние три года была сотрудником американского посольства в Вене: сначала как замглавы миссии, затем поверенным в делах США в Австрии.

В Вашингтоне она также работала директором Управления по Европе, Западному полушарию и Африке. Еще работала по Ближнему Востоку и в штате госсекретаря в Операционном центре. Дипломат владеет испанским языком, а также немного турецким и вьетнамским.

Источник отмечает, что Данниган – критик российско-германского газопровода Северный поток-2, который после запуска может оставить Украину без ежегодных ~$2 млрд за транзит газа.

На новой должности она будет способствовать формированию государственной политики США по Украине, Беларуси, Молдове, Польше, Венгрии и Чехии.

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Евгений Пилипенко
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Госдепартамент США геополитика назначение Робин Данниган
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