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России "совсем не нравится" дружба США и Украины, а также планы по НАТО – спикер Кремля

Цей матеріал також доступний українською
02.09.2021, 11:05
России
Владимир Путин и Дмитрий Песков (фото - ЕРА)

России "совсем не нравится" то, что США одобряют евроатлантические устремления Украины. Так на сообщения из Вашингтона, где состоялась встреча президентов Владимира Зеленского и Джо Байдена, отреагировал пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, пишет пропагандистский российский ресурс ТАСС.

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"Это то, что нам совсем не нравится", – сказал подчиненный российского лидера Владимира Путина.

По словам Пескова, в Кремле также заметили планы США по оказанию Украине военной помощи. Как выразился в духе российской пропаганды секретарь Путина, это "потенциально может быть причиной для непредсказуемых действий" Украины на Донбассе.

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Спикер администрации президента РФ посетовал, что "российская тематика со знаком минус была высоко в повестке дня" на встрече Зеленский-Байден, и что речь там шла "о дружбе против России".

Кроме того, Песков уверял сотрудников СМИ, что Эстония, Латвия и Литва "совершенно несостоятельно и необоснованно" опасаются агрессии России.

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Евгений Пилипенко
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