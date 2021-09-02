Сенатор недоволен словами Байдена Зеленскому: Солнечные батареи не остановят агрессию РФ
Сенатор-республиканец Тед Круз крайне негативно оценил заявления американского президента Джо Байдена после переговоров с его украинским коллегой Владимиром Зеленским. Один из главных критиков нынешней администрации США в Конгрессе считает, что Украине не дали четких и достаточных гарантий безопасности, пишет Голос Америки.
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По словам законодателя, российско-немецкий газопровод Северный поток-2 будет "напрямую и серьезно" угрожать нацбезопасности союзников США и подорвет безопасность самих американцев.
"Администрация Байдена-Харрис по прежнему привержена тому, чтобы позволить Владимиру Путину завершить строительство газопровода. Это решение катастрофическое само по себе, поскольку это упущенная возможность начать восстановление доверия к Америке", – полагает он.
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Сенатор от штата Техас заявил, что Белый дом "не должен отдавать наших союзников нашим противникам", но сообщения о встрече Байден-Зеленский "обескураживают".
"Байден, в основном на словах, говорил о безопасности Украины, а затем перешел к усталой, пристрастной риторике об изменении климата и зеленой энергетике. Это рассуждения для университетской аудитории, а не реальный мир. Солнечные батареи не остановят агрессию России", – сказал член комитета Сената США по международным отношениям.
Сенатор подчеркнул, что нынешняя ситуация "требует решительных действий" Вашингтона, которые будут направлены на обеспечение энергобезопасности, целостности и инфраструктуры Украины. "Это является залогом их – и, в конечном итоге, нашей – национальной безопасности", – сказал Круз.
15 июля в Вашингтоне Байден обсуждал с канцлером ФРГ Меркель СП-2. По их заявлению, РФ "не должна" использовать энергетику как оружие против соседей. Зеленский тогда упрекнул обоих в отсутствии конкретных шагов по противодействию угрозам СП-2. Неделю спустя США раскрыли подробности соглашения, и не исключили новых санкций. В августе Круз заблокировал назначение кандидатов администрации Байдена: требует ввести санкции против СП-2.
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