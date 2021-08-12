В Сенате блокируют назначения кандидатов Байдена ради санкций против Северного потока-2

Сенатор-республиканец Тед Круз заблокировал до середины сентября назначение кандидатов администрации президента США Джо Байдена на дипломатические должности. Он требует ввести санкции против проекта немецко-российского газопровода Северный поток-2, сообщает The Hill.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Как сообщается, сенаторы от Демократической партии США Роберт Менендес (глава комитета по международным делам) и Крис Мерфи пытались добиться назначения порядка 30 кандидатов в Госдеп США. Заседание длилось до утра, так как Сенат США уходит на каникулы до середины сентября – демократы пытались добиться назначений до перерыва. Однако Круз каждый раз блокировал их.

"Все сенаторы в этой палате точно знают, почему эти кандидаты не назначены. Причина – администрация Байдена сейчас открыто бросает вызов Конгрессу США. Путин (президент России, – ред.) отчаянно хочет, чтобы трубопровод был завершен. Если трубопровод будет завершен, он даст Путину миллиарды долларов, которые он может использовать для злонамеренных действий в Европе и во всем мире", – сказал он.

Блокировка Круза не мешает Сенату в конечном итоге утвердить кандидатуры дипломатов, однако делает процедуру более сложной, объясняют журналисты. Сам сенатор заявил, что снимет блок, если Сенат примет закон, вводящий санкции против СП-2.

Менендес возразил, что этот законопроект о санкциях даже не прошел через комитет по международным делам. А Мерфи предупредил, что тактика Круза создает прецедент: она делает Сенат "непригодным местом для работы" – и ее могут использовать в будущем демократы, когда президентом США будет республиканец.

Читайте также: Северный поток-2 – угроза для Украины. Почему Байден одобрил достройку трубы Путина?

Марк Сировой

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.