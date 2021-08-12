В Сенате блокируют назначения кандидатов Байдена ради санкций против Северного потока-2
Сенатор-республиканец Тед Круз заблокировал до середины сентября назначение кандидатов администрации президента США Джо Байдена на дипломатические должности. Он требует ввести санкции против проекта немецко-российского газопровода Северный поток-2, сообщает The Hill.
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Как сообщается, сенаторы от Демократической партии США Роберт Менендес (глава комитета по международным делам) и Крис Мерфи пытались добиться назначения порядка 30 кандидатов в Госдеп США. Заседание длилось до утра, так как Сенат США уходит на каникулы до середины сентября – демократы пытались добиться назначений до перерыва. Однако Круз каждый раз блокировал их.
"Все сенаторы в этой палате точно знают, почему эти кандидаты не назначены. Причина – администрация Байдена сейчас открыто бросает вызов Конгрессу США. Путин (президент России, – ред.) отчаянно хочет, чтобы трубопровод был завершен. Если трубопровод будет завершен, он даст Путину миллиарды долларов, которые он может использовать для злонамеренных действий в Европе и во всем мире", – сказал он.
Блокировка Круза не мешает Сенату в конечном итоге утвердить кандидатуры дипломатов, однако делает процедуру более сложной, объясняют журналисты. Сам сенатор заявил, что снимет блок, если Сенат примет закон, вводящий санкции против СП-2.
Менендес возразил, что этот законопроект о санкциях даже не прошел через комитет по международным делам. А Мерфи предупредил, что тактика Круза создает прецедент: она делает Сенат "непригодным местом для работы" – и ее могут использовать в будущем демократы, когда президентом США будет республиканец.
- 11 июня 2021 года оператор Северного потока-2 компания Nord Stream 2 AG заявила, что строительство второй нитки Северного потока-2 завершат к концу августа 2021-го. 12 июля президент Владимир Зеленский встретился в Берлине с канцлером Германии Ангелой Меркель для обсуждения СП-2. Он заявил, что трубопровод – потенциальная угроза безопасности Украины.
- 15 июля в Вашингтоне трубопровод обсуждали Меркель и Байден. Согласно их заявлению, РФ не должна использовать энергетику как оружие против соседей. Зеленский упрекнул глав США и Германии в отсутствии конкретных шагов по противодействию угрозам СП-2.
- 21 июля Госдеп США раскрыл подробности соглашения США и Германии по Северному потоку-2. После этого Украина заявила, что инициирует консультации с Еврокомиссией и Германией о СП-2.
- Госдеп США не исключает новых санкций против СП-2. Республиканцы в Сенате угрожают Байдену блокировать назначения из-за газопровода.
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