Кулеба: Зеленский и Байден вывели отношения между Украиной и США на новый уровень

Президенты Украины и США Владимир Зеленский и Джо Байден вывели отношения между странами на новый уровень, уверен глава МИД Дмитрий Кулеба. Об этом он написал в Twitter.

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"Вместо предусмотренного графиком часа разговор президентов Украины и США длился два часа. Президенты вывели наши отношения на новый уровень. Имеем сильное общее заявление и много работы для меня и Госсекретаря США Энтони Блинкена по ее выполнению в рамках обновленной Комиссии стратегического партнерства", – написал Кулеба.

Блинкен также в Twitter отметил, что американо-украинское партнерство крепче, чем когда-либо. "Мы привержены светлому и процветающему будущему Украины", – заявил он и поблагодарил за помощь в эвакуации людей из группы риска из Афганистана.

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Денис Юдин

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