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Два дня в Вашингтоне, потом Калифорния. Посол рассказала о новых планах Зеленского в США

Цей матеріал також доступний українською
30.08.2021, 06:40
Два дня в Вашингтоне, потом Калифорния. Посол рассказала о новых планах Зеленского в США - Фото
Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба президента)

Президент Владимир Зеленский будет находиться в Вашингтоне два дня, после чего совершит поездку в Калифорнию. Об этом сообщила в Facebook посол Украины в США Оксана Маркарова.

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По ее словам, Зеленский будет в Вашингтоне 31 августа и 1 сентября, а затем поедет в Калифорнию.

Маркарова отметила, что уже запланированы в Вашингтоне:

1. Встреча Зеленского с президентом США Джо Байденом. Основные составляющие этой встречи согласованы обеими сторонами;

2. Встречи з руководителями ключевых для отношений США и Украины министерств;

3. Две важные презентации от Зеленского и первой леди Елены Зеленской для медиа, общественности и аналитических центров;

4. Открытие Украинского Дома;

5. Посещение знаковых для украино-американских отношений мест.

По словам посла, подготовка к визиту находится на финишной прямой. "Надеемся рассказать больше деталей уже совсем скоро", – добавила Маркарова.

Читайте также: "Пора внести ясность". Зачем Зеленский едет к Байдену и чего ждать Украине

Марк Сировой
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визит в США Владимир Зеленский калифорния Оксана Маркарова вашингтон джо байден
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