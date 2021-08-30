Два дня в Вашингтоне, потом Калифорния. Посол рассказала о новых планах Зеленского в США
Президент Владимир Зеленский будет находиться в Вашингтоне два дня, после чего совершит поездку в Калифорнию. Об этом сообщила в Facebook посол Украины в США Оксана Маркарова.
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По ее словам, Зеленский будет в Вашингтоне 31 августа и 1 сентября, а затем поедет в Калифорнию.
Маркарова отметила, что уже запланированы в Вашингтоне:
1. Встреча Зеленского с президентом США Джо Байденом. Основные составляющие этой встречи согласованы обеими сторонами;
2. Встречи з руководителями ключевых для отношений США и Украины министерств;
3. Две важные презентации от Зеленского и первой леди Елены Зеленской для медиа, общественности и аналитических центров;
4. Открытие Украинского Дома;
5. Посещение знаковых для украино-американских отношений мест.
По словам посла, подготовка к визиту находится на финишной прямой. "Надеемся рассказать больше деталей уже совсем скоро", – добавила Маркарова.
- Встреча Зеленского и Байдена в Вашингтоне была запланирована на 30 августа. В Конгрессе США призывали перенести встречу на другое время, так как эта дата совпадает с каникулами конгрессменов.
- 19 августа встречу Зеленского и Байдена переносили на 31 августа. Вчера ее перенесли на 1 сентября, в ОП говорят, что так сделали, поскольку 31 августа заканчивается американская эвакуация из Афганистана.
- В августе глава МИД Кулеба и глава ОП Ермак посетили Вашингтон для подготовки встречи Зеленский-Байден. Кулеба заявил: Зеленский поедет в США в сильной позиции, а разговоров на повышенных тонах и шантажа не будет.
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