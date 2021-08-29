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Встречу Зеленского с Байденом снова перенесли

Цей матеріал також доступний українською
29.08.2021, 22:36
Встречу Зеленского с Байденом снова перенесли - Фото
Владимир Зеленский и Джо Байден (фото - пресс-служба ОП и ЕРА, коллаж - LIGA.net)

Встречу президента Владимира Зеленского и президента США Джо Байдена перенесли на 1 сентября. Об этом  LIGA.net сообщил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк. 

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Он заявил, что в переносе даты встречи нет никаких "двусмысленностей".

"Решение о встрече президентов 1 сентября, а не 31 августа абсолютно протокольное и объясняется, в том числе, и тем, что последний день лета – это и последний день эвакуационных процедур из Афганистана", – сказал Подоляк.

По его словам, американской стороне "необходима фокусировка на этой теме в этот день".

"Для Украины безусловно удобнее провести встречу лидеров в информационной обстановке следующего дня. Когда именно Украина станет ключевым ньюсмейкером американской повестки. И здесь речь идет только об итоговом согласовании, а не об "инициативах переноса" с той ил иной иной стороны", – отметил советник главы ОП.

  • Изначально планировалось, что визит Зеленского в Вашингтон состоится в июле.
  • 19 августа стало известно, что встреча президентов Украины и США перенесена на конец августа.

Читайте также: Разбор | "Пора внести ясность". Зачем Зеленский едет к Байдену и чего ждать Украине

дополняется

Вадим Ребрина, Юрий Смирнов
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Владимир Зеленский джо байден
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