Белый дом: Встреча Байдена с Зеленским состоится на следующей неделе

В Белом доме заявили, что встреча президента США Джо Байдена с президентом Украины Владимиром Зеленским состоится на следующей неделе. Об этом на брифинге сказала пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

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"На следующей неделе президент Байден встретится с президентом Украины Зеленским в Белом доме. Будет выражена поддержка суверенитету и территориальной целостности Украины перед лицом российской агрессии на Донбассе и в Крыму", – сказала она.

По словам Псаки, будет обсуждаться сотрудничество в области энергетической безопасности, поддержка "усилий президента Зеленского в борьбе с коррупцией и имплементации реформ, основанных на наших общих демократических ценностях".

Изначально планировалось, что визит Зеленского в Вашингтон состоится в июле.

19 августа стало известно, что встреча президентов Украины и США перенесена на конец августа.

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Вадим Ребрина

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