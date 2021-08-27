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Белый дом: Встреча Байдена с Зеленским состоится на следующей неделе

Цей матеріал також доступний українською
27.08.2021, 23:47
Белый дом: Встреча Байдена с Зеленским состоится на следующей неделе - Фото
Джен Псаки (Скриншот видео Белого дома)

В Белом доме заявили, что встреча президента США Джо Байдена с президентом Украины Владимиром Зеленским состоится на следующей неделе. Об этом на брифинге сказала пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

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"На следующей неделе президент Байден встретится с президентом Украины Зеленским в Белом доме. Будет выражена поддержка суверенитету и территориальной целостности Украины перед лицом российской агрессии на Донбассе и в Крыму", – сказала она.

По словам Псаки, будет обсуждаться сотрудничество в области энергетической безопасности, поддержка "усилий президента Зеленского в борьбе с коррупцией и имплементации реформ, основанных на наших общих демократических ценностях".

  • Изначально планировалось, что визит Зеленского в Вашингтон состоится в июле.
  • 19 августа стало известно, что встреча президентов Украины и США перенесена на конец августа.

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Вадим Ребрина
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Владимир Зеленский джо байден
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