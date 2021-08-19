В Кремле вспомнили, как "Украину ждет распад". Теперь прогнозируют ей судьбу Афганистана

Российские власти восьмой год с начала войны против Украины ждут, когда она "распадется". После вывода войск США из Афганистана и быстрого падения правительства в этой стране пропагандисты РФ нашли повод заявить, что "то же ждет и Украину". Это сделал в интервью Известиям секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев.

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Рассуждая в обычной для Кремля манере наподобие "Вашингтон привел к власти лояльных ему лиц" и "Киев угоднически прислуживает интересам заокеанских покровителей, стремясь войти в НАТО", 70-летний чиновник страны-оккупанта сказал, что Украину "накачивают ненужным самим американцам вооружением".

Патрушев уверяет российских читателей, что администрация Джо Байдена и прошлые власти США "поддерживают расцветающий неонацизм, рост экстремизма, преступности, наркотрафика, межнациональной и межрелигиозной розни" в Украине.

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Он заявил, что статус основного союзника США вне НАТО не спас свергнутое прозападное правительство в Кабуле от наступления Талибана.

СПРАВКА. Необъявленная война продолжается восьмой год: Россией захвачен Крым и часть Донбасса. Кремль все это время отрицает свое участие, утверждая, в том числе через рупоры в СМИ и в соцсетях, что на востоке "гражданская война", а Россия лишь неким образом "поддерживает Донбасс". Цель Кремля – дестабилизировать Украину, в том числе изнутри, через пособников и агентуру. Задача оккупантов: чтобы Украина признала субъектность их террористических образований ДНР/ЛНР, и влиять через них на внешнюю политику страны. . Необъявленная война продолжается восьмой год: Россией захвачен Крым и часть Донбасса. Кремль все это время отрицает свое участие, утверждая, в том числе через рупоры в СМИ и в соцсетях, что на востоке "гражданская война", а Россия лишь неким образом "поддерживает Донбасс". Цель Кремля – дестабилизировать Украину, в том числе изнутри, через пособников и агентуру. Задача оккупантов: чтобы Украина признала субъектность их террористических образований ДНР/ЛНР, и влиять через них на внешнюю политику страны. Как мирным выжить на войне.

"Похожая ситуация ожидает и сторонников американского выбора на Украине, где к власти способны прийти неонацисты, страна идет к распаду, а Белый дом в определенный момент и не вспомнит о своих киевских сторонниках", – пророчит бывший директор ФСБ (1999–2008), который сменил на этой должности Владимира Путина.

Ранее антиукраинский пропагандист увидел "руку Вашингтона" даже в том, что в Украине вступил в силу языковой закон.

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Евгений Пилипенко

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