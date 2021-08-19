В Кремле вспомнили, как "Украину ждет распад". Теперь прогнозируют ей судьбу Афганистана
Российские власти восьмой год с начала войны против Украины ждут, когда она "распадется". После вывода войск США из Афганистана и быстрого падения правительства в этой стране пропагандисты РФ нашли повод заявить, что "то же ждет и Украину". Это сделал в интервью Известиям секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев.
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Рассуждая в обычной для Кремля манере наподобие "Вашингтон привел к власти лояльных ему лиц" и "Киев угоднически прислуживает интересам заокеанских покровителей, стремясь войти в НАТО", 70-летний чиновник страны-оккупанта сказал, что Украину "накачивают ненужным самим американцам вооружением".
Патрушев уверяет российских читателей, что администрация Джо Байдена и прошлые власти США "поддерживают расцветающий неонацизм, рост экстремизма, преступности, наркотрафика, межнациональной и межрелигиозной розни" в Украине.
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Он заявил, что статус основного союзника США вне НАТО не спас свергнутое прозападное правительство в Кабуле от наступления Талибана.
"Похожая ситуация ожидает и сторонников американского выбора на Украине, где к власти способны прийти неонацисты, страна идет к распаду, а Белый дом в определенный момент и не вспомнит о своих киевских сторонниках", – пророчит бывший директор ФСБ (1999–2008), который сменил на этой должности Владимира Путина.
Ранее антиукраинский пропагандист увидел "руку Вашингтона" даже в том, что в Украине вступил в силу языковой закон.
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