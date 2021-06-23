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Как выжить в опасной ситуации и на войне. Появился короткий список советов от властей

23.06.2021, 15:29
Как выжить в опасной ситуации и на войне. Появился короткий список советов от властей - Фото
Снаряд РСЗО в Краматорске, 2015 год (скрин из видео 17 канала)

В Украине вышла инструкция, фактически сжатый набор советов, как действовать, чтобы уберечься в опасных ситуациях, в том числе на войне. Небольшая брошюра доступна для скачивания в формате PDF на сайте Центра информационной безопасности при Минкульте.

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Эксперты взяли за образец аналогичную шведскую брошюру, которая очень короткая, но при этом содержит практические советы.

Министерство считает, что инструкция пригодится как для ознакомления заранее, так и для того, "чтобы посмотреть в нее и не растеряться в момент опасности".

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Содержание:

→ cоветы к подготовке дома;
→ что делать в чрезвычайной ситуации или в зоне боевых действий;
→ что не следует делать ни в коем случае;
→ как не стать жертвой дезинформации;
→ что делать после получения сигнала "всем внимание";
→ что следует знать, оказавшись в зоне обстрела а) стрелковым оружием, б) артобстрела, в) обстрела из систем залпового огня;
→ как подготовить "тревожный чемоданчик";
→ что должно быть в аптечке.

В ближайшее время ведомство напечатает для жителей востока и юга Украины первые 100 000 экземпляров. Их раздадут местным жителям военные. Позже ее допечатают для распространения во всех областях Украины.

Обложка брошюры

Брошюру переведут на русский и крымскотатарский языки, а также на английский, чтобы поделиться опытом с международными партнерами.

"Мы призываем загружать, читать и распространять ее. И призываем общественные организации, центральные и региональные органы власти выкладывать брошюру на своих информационных ресурсах", – пишут в ведомстве.

Евгений Пилипенко
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