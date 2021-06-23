Как выжить в опасной ситуации и на войне. Появился короткий список советов от властей

В Украине вышла инструкция, фактически сжатый набор советов, как действовать, чтобы уберечься в опасных ситуациях, в том числе на войне. Небольшая брошюра доступна для скачивания в формате PDF на сайте Центра информационной безопасности при Минкульте.

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Эксперты взяли за образец аналогичную шведскую брошюру, которая очень короткая, но при этом содержит практические советы.

Министерство считает, что инструкция пригодится как для ознакомления заранее, так и для того, "чтобы посмотреть в нее и не растеряться в момент опасности".

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Содержание:

→ cоветы к подготовке дома;

→ что делать в чрезвычайной ситуации или в зоне боевых действий;

→ что не следует делать ни в коем случае;

→ как не стать жертвой дезинформации;

→ что делать после получения сигнала "всем внимание";

→ что следует знать, оказавшись в зоне обстрела а) стрелковым оружием, б) артобстрела, в) обстрела из систем залпового огня;

→ как подготовить "тревожный чемоданчик";

→ что должно быть в аптечке.

В ближайшее время ведомство напечатает для жителей востока и юга Украины первые 100 000 экземпляров. Их раздадут местным жителям военные. Позже ее допечатают для распространения во всех областях Украины.

Брошюру переведут на русский и крымскотатарский языки, а также на английский, чтобы поделиться опытом с международными партнерами.

"Мы призываем загружать, читать и распространять ее. И призываем общественные организации, центральные и региональные органы власти выкладывать брошюру на своих информационных ресурсах", – пишут в ведомстве.

В мае 2021 года президент Зеленский утвердил положение о Центре противодействия дезинформации: функции нового органа.

Телеканалы 112, НАШ и Newsone оштрафовали за разжигание вражды.

Евгений Пилипенко

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