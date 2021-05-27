Нацсовет на более чем 400 000 грн оштрафовал 112, НАШ и Newsone за разжигание вражды

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания наложил штрафы на телеканалы 112, НАШ и Newsone на общую сумму более 400 000 грн. Причина — высказывания в эфире, разжигающие ненависть и призывающие к развязыванию агрессивной войны. Об этом сообщает пресс-служба Нацсовета.

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29 января телеканал 112 показал эфир с бывшим главой запрещенной в Украине Коммунистической партии Петром Симоненко. Он назвал войну на Донбассе "гражданской войной" и сказал, что развязали ее "украинские националисты и неофашисты". При этом ведущие не представили альтернативную точку зрения, не опровергли слова Симоненко и никак не пытались прекратить его язык вражды.

Нацсовет "признал наличие в действиях ООО ТРК 112 ТВ призывов к развязыванию агрессивной войны или ее пропаганды и/или разжигания национальной, расовой или религиозной вражды и ненависти". Регулятор применил к телеканалу штрафную санкцию в размере 25% суммы лицензионного сбора, что составляет 114 067 грн.

4 и 5 января в эфире телеканала Newsone демонстрировалась программа журналиста Вячеслава Пиховшека. Высказывания Пиховшека "содержали ксенофобские, дискриминационные и унизительные признаки, поскольку часть украинского общества по признаку языка и приверженности демократическому развитию Украины была названа "врагами" с агрессивными намерениями относительно русскоязычного населения Украины".

По мнению уполномоченного по защите государственного языка Тараса Кременя, Пиховшек фактически распространял пропаганду страны-агрессора РФ.

При повторной трансляции передачи телеканал не внес никаких изменений и не обеспечил редакционной модерации передачи.

Newsone оштрафован на 25% суммы лицензионного сбора, что составляет 114 067 грн.

15 и 16 декабря 2020 года телеканал НАШ показал комментарий бывшего премьер-министра Николая Азарова, который сейчас скрывается в РФ.

Как сообщил Нацсовет, Азаров возложил ответственность за ведение боевых действий на территории Украины на ВСУ, при этом он исказил реальные события с использованием провокационных, оскорбительных и дискриминационных высказываний о ВСУ и добровольческих формированиях. Он также отрицал участие в конфликте России.

За это телеканал также оштрафован на 114 067 грн. Еще один штраф в том же размере наложен за высказывания бывшего депутата Елены Бондаренко 15 января 2021 года. В сумме НАШ должен заплатить 228 135 грн штрафа.

28 апреля Нацсовет наложил два штрафа и вынес два предупреждения телеканалу НАШ за эфир с одним из главарей террористической организации ЛНР, видеоролик ко Дню независимости и опрос о президенте страны-агрессора РФ Владимире Путине.

Вадим Ребрина

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