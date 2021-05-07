Зеленский утвердил положение о Центре противодействия дезинформации: функции нового органа
Президент Владимир Зеленский подписал указ, которым утвердил положение о Центре противодействия дезинформации (ЦПД). Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
Согласно документу, предельная численность работников центра – 52 человека. Условия оплаты труда сотрудников центра определит Кабмин.
Центр подчинен Совету национальной безопасности и обороны. Общее направление и координацию его деятельности осуществляет секретарь СНБО.
Руководителя ЦПД назначает и увольняет президент Украины.
Центр будет обеспечивать противодействие как имеющимся, так и прогнозируемым угрозам нацбезопасности и национальным интересам в информационной сфере, дезинформации, пропаганде, деструктивным информационным воздействиям, а также предотвращать попытки манипулирования общественным мнением.
ЦПД должен проводить анализ и мониторинг событий в информационном пространстве. Также центр будет выявлять и изучать текущие и прогнозируемые угрозы информационной безопасности Украины, факторы, влияющие на их формирование.
Центр будет обеспечивать СНБО информационно-аналитическими материалами по информационной безопасности Украины.
Кроме того, центр будет участвовать в разработке и реализации стратегии информационной безопасности.
Согласно положению, ЦПД может получать от органов исполнительной власти, правоохранительных и разведывательных органов, прокуратуры, органов местного самоуправления, предприятий и организаций статистические данные, информацию, справочные материалы.
- В феврале министр культуры Александр Ткаченко анонсировал создание Центра противодействия дезинформации. Ткаченко сказал, что он будет отслеживать фейки, искаженную информацию, а также враждебную пропаганду, и информировать об этом украинцев.
- 11 марта секретарь СНБО Алексей Данилов заявлял, что центр начнет работу 16 марта.
Комментарии