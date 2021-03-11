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Центр противодействия дезинформации начнет работать с 16 марта – СНБО

11.03.2021, 18:08
Центр противодействия дезинформации начнет работать с 16 марта – СНБО - Фото
Алексей Данилов (Фото: пресс-служба форума Украина 30)

С 16 марта в Украине начнет работу Центр противодействия дезинформации. Об этом сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов на брифинге после заседания СНБО.

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По его словам, он будет расположен в ситуационном центре аппарата СНБО.

"В аппарате СНБО мы в течение года проводим такую ​​работу, занимаемся этими вопросами, сейчас будет максимальная активизация. И мы будем в ежедневном режиме, 24 на семь и на 365 работать. Будут привлечены представители всего нашего разведсообщества, соответствующие министерства и ведомства", – сказал Данилов.

Центр противодействия дезинформации, по словам секретаря СНБО, сможет дать отпор России в информационной войне.

Читайте также: В Украине появится Центр противодействия дезинформации: чем он будет заниматься

Наталия Медведева
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Алексей Данилов Центр противодействия дезинформации
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