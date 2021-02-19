В Украине появится Центр противодействия дезинформации: чем он будет заниматься
В марте 2021 года в стране должен заработать Украинский центр противодействия дезинформации – он будет отслеживать фейки, искаженную информацию, а также враждебную пропаганду и информировать об этом украинцев. Об этом заявил министр культуры Александр Ткаченко в своем Telegram.
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По его словам, отбор команды уже идет – специалисты будут активно отрабатывать манипуляции и фейки, которые распространяет государство-агрессор.
"Основные направления работы Центра противодействия дезинформации: выявление, реагирование, противодействие, просветительство, коммуникационные проекты. Он будет отслеживать фейки, искаженную информацию, враждебную пропаганду и информировать об этом украинцев. Еще одна важная составляющая – повышение медиаграмотности граждан Украины. Чтобы люди сами учились проверять информацию, фильтровать ее, и отличать фейки от настоящих новостей", – говорит Ткаченко.
Также министр отметил, что в перспективе планируется сотрудничество центра с фактчекинговыми организациями в Украине.
Помимо этого, при запуске будет учитываться опыт стран, где аналогичные центры уже действуют: EUvsDisinfo (Европейский Союз), Центр ведущего опыта в сфере стратегических коммуникаций НАТО (Латвия) и других, отметил Ткаченко.
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