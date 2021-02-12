"Пропаганда страны-агрессора". Нацсовет проверит канал НАШ из-за высказываний Азарова

Нацсовет по радио- и телевещанию проведет внеплановую проверку телеканала НАШ, который де-юре принадлежит отцу бывшего нардепа от Партии регионов и Оппозиционного блока Евгения Мураева, из высказываний в эфире экс-премьер-министра Николая Азарова. Об этом сообщается на сайте совета.

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Взгляды и высказывания Азарова, озвученные в эфире канала, могут привести к разжиганию ненависти и насилия в Украине, говорят в Нацсовете. Госрегулятор считает, что они являются пропагандой страны-агрессора, которая используется в информационной войне против Украины.

Сообщается, что Азаров отрицал участие в войне на Донбассе вооруженных сил РФ, игнорировал наличие боевиков, совершающих незаконные действия с использованием оружия на территории Донбасса.

"Он возлагает ответственность за вооруженную агрессию России против Украины на Вооруженные силы Украины. Это имеет признаки разжигания розни и усиления уже имеющегося военного противостояния, что может привести к дальнейшему росту насилия и агрессии в ОРДЛО и на всей территории Украины", – говорится в сообщении.

Помимо этого, в Нацсовете отмечают, что в выступлении Азарова содержались "ложные высказывания, предрешающие решение Международного уголовного суда".

"Мол, суд четко определил, что в Украине имеет место гражданский конфликт. А в гражданском конфликте запрещено использовать вооруженные силы", – сообщает пресс-служба.

Несмотря на эти заявления, ведущие не реагировали на эти и подобные высказывания, тем самым "проигнорировали право зрителей на полную и объективную информацию", заявляет госрегулятор.

"Поскольку собеседник является постоянным участником передач телеканала НАШ, его позиция по вопросам вооруженного конфликта в Украине была неоднократно публично объявлена, а потому она должна быть известной руководству телекомпании. Это может свидетельствовать о сознательном намерении лицензиата формировать соответствующее направление собственной редакционной политики через разжигание национальной вражды и распространения дезинформации. Такие действия вещателя могут дестабилизировать общество, обострить военное противостояние", – считают в Нацсовете.

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Станислав Стороженко

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