"Не планируем". Зеленский ответил на вопрос о возможном закрытии канала НАШ
11.02.2021, 19:14
Владимир Зеленский (Скриншот видео Украина 24/Youtube)
Президент Владимир Зеленский заявил, что закрытие телеканала НАШ не планируется. Он сказал об этом во время брифинга в зоне ООС, который транслировался на Украина 24.
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Журналистка телеканала НАШ задала вопрос: "Планируете ли вы закрывать телеканал НАШ?"
"Мы ваш телеканал не планируем закрывать. Мы кстати в целом, если вы увидели, мы наши, наши телеканалы на закрывали, мы закрывали их", – ответил Зеленский.
Согласно информации на сайте НАШ, телеканал принадлежит Владимиру Кузьмичу Мураеву – отцу экс-нардепа Партии регионов и Оппозиционного блока Евгения Мураева.
- В декабре 2020-го в эфире НАШ представитель российских террористов на Донбассе ретранслировал нарративы страны-агрессора. Нацрада назначила внеплановую проверку канала.
- В ночь на 3 февраля 2021-го Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкциях против телеканалов пула Медведчука.
- 3 февраля генеральный продюсер телеканала НАШ Евгений Дудник заявил об увольнении.
- 4 февраля в Киеве прошел митинг, на котором требовали закрыть НАШ вслед за закрытием каналов Медведчука.
- 5 февраля стало известно, что Нацсовет по радио- и телевещанию пытается через суд лишить телеканал НАШ лицензии.
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