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"Не планируем". Зеленский ответил на вопрос о возможном закрытии канала НАШ

11.02.2021, 19:14
Владимир Зеленский (Скриншот видео Украина 24/Youtube)

Президент Владимир Зеленский заявил, что закрытие телеканала НАШ не планируется. Он сказал об этом во время брифинга в зоне ООС, который транслировался на Украина 24.

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Журналистка телеканала НАШ задала вопрос: "Планируете ли вы закрывать телеканал НАШ?"

"Мы ваш телеканал не планируем закрывать. Мы кстати в целом, если вы увидели, мы наши, наши телеканалы на закрывали, мы закрывали их", – ответил Зеленский.

Согласно информации на сайте НАШ, телеканал принадлежит Владимиру Кузьмичу Мураеву – отцу экс-нардепа Партии регионов и Оппозиционного блока Евгения Мураева

Читайте также: Санкции против каналов Медведчука юридически безупречны – представитель Зеленского в КСУ

Наталия Медведева
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Владимир Зеленский санкции канал Наш
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