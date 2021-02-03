Генеральный продюсер телеканала НАШ заявил о своем увольнении
Генеральный продюсер телеканала НАШ (формально принадлежит отцу экс-депутата Партии регионов и Оппоблока Евгения Мураева) Евгений Дудник заявил, что увольняется со своей должности. Об этом он написал в Facebook.
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"Очень символично, что именно сегодня я слагаю с себя полномочия генпродюсера телеканала НАШ", – написал Дудник.
Он не назвал причины такого решения, но отметил: "Признаюсь честно, мне горько и больно принимать это решение, но увы, в некоторых вещах я не могу переступить через себя. И эти вещи называются порядочностью и взаимоуважением".
Дудник пожелал всем сотрудникам канала "стойкости духа", а руководству – "мудрости в принятии решений".
- В ночь на 3 февраля президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкциях против нардепа ОПЗЖ Козака и принадлежащих ему телеканалов, которые входят в так называемый пул Медведчука. В Офисе президента объяснили свое решение тем, что NewsOne, Zik и 112 Украина "используются как инструменты чужой иностранной пропаганды", также "есть вопросы" к их финансированию.
- Указанные телеканалы назвали санкции "политической расправой над неугодными СМИ".
- Сегодня секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что часть документов, на основании которых совет принял решение о санкциях, засекречена. Вместе с тем он намекнул, что санкции к телеканалам применили как к юрлицам, находящимся под контролем иностранного государства.
- Зеленский на встрече с руководителями ведущих украинских телевизионных каналов заявил, что санкции обоснованы "финансированием из России и сотрудничеством с террористическими организациями".
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