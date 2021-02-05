В Нацраде заявили, что через суд пытаются лишить НАШ лицензии. Это не из-за пропаганды

Нацрада по радио- и телевещанию пытается через суд лишить телеканал НАШ лицензии, заявила в эфире ток-шоу Право на владу на 1+1 глава Нацрады Ольга Герасимьюк. Этот иск был подан еще в 2019-м за несоответствие контента лицензии, уточнили в пресс-службе госрегулятора в ответе на запрос LIGA.net.

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Вчера на ток-шоу Герасимьюк комментировала ситуацию с санкциями против каналов из пула Медведчука и сказала такую фразу:

"Телеканал "НАШ", кстати, можно приписать к этому рассмотрению. Потому что он в свое время тоже был за подобные нарушения, которых допустил очень много, передан в суд для лишения лицензии"

LIGA.net поинтересовалась в Нацраде, о каком иске шла речь. Там объяснили, что телеканал НАШ – это два юрлица с общим логотипом, сайтом и контентом:

- ООО Наша Прага (Макси-ТВ) – женский, развлекательный;

- ООО НАШ 365 – информационный.

Однако телеканал НАШ вещает по лицензии Макси-ТВ, не получив разрешения на изменения, как это предусмотрено законом, говорят в пресс-службе регулятора. 28 марта 2019-го Нацрада из-за нарушений каналом этой лицензии (например, программы о культуре не показывают 3 часа 40 минут в сутки) и решила обратиться в суд с иском об аннулировании лицензии.

Также телеканал должен оплатить штраф "за призывы к развязыванию войны или ее пропаганды, разжигание национальной вражды и ненависти" в эфире, отметили в Нацраде. Соответствующее решение регулятор принял 9 января 2020, но канал оспаривает его в суде.

"Итак, в отношении юридического лица ООО НАШ 365 рассматриваемых в суде вопросов нет, а в отношении ООО Наша Прага – есть. А поскольку телеканал НАШ – это два юридических лица с одним логотипом, то вопрос об аннулировании лицензии телеканала сейчас рассматривается в суде", – подытожили в Нацраде.

Посмотреть полное разъяснение Нацрады можно, увеличив это изображение нажатием:

3 февраля генеральный продюсер телеканала НАШ Евгений Дудник заявил об увольнении.

4 февраля в Киеве прошел митинг, на котором требовали закрыть НАШ вслед за закрытием каналов Медведчука.

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Марк Сировой

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