Активисты в Киеве требуют закрыть телеканал НАШ, один угрожает выпрыгнуть из окна: видео

Сегодня в столице на улице Жилянской прошел митинг – десятки людей требовали закрыть телеканал НАШ вслед за закрытием каналов Медведчука. По информации в Facebook, одними из организаторов акции стали активисты Правого сектора. Несколько человек были задержаны и доставлены в полицейский участок, пишет пресс-служба МВД.

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"Власть сделала первый неуверенный шаг по очищению информационного пространства от московско-медведчуковской антиукраинской пропаганды, не замечая всех агентов влияния Кремля", – говорится на Facebook-странице Правого сектора. Там же организаторы митинга призвали всех собираться под телеканалом НАШ для его закрытия.

Предполагается, что кроме Правого сектора в митинге могли принимать участие представители других националистических организаций – Сокол, Союз ветеранов войны с Россией и С14.

Спустя несколько часов демонстранты переместились с улицы Жилянской к Шевченковскому отделу полиции, куда доставили задержанных при стычках с полицией активистов.

Один из митингующих решил выразить протест радикальным способом. Уже находясь в полицейском участке, мужчина, угрожая выброситься из окна, начал требовать закрытия телеканала НАШ, освобождения всех задержанных и личной встречи с министром внутренних дел Арсеном Аваковым.

2 февраля 2021 года президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкциях нардепа пророссийской ОПЗЖ Козака и ряда каналов – 112, ZIK, NewsОne и других.

3 февраля генеральный продюсер телеканала НАШ Евгений Дудник заявил об увольнении.

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Дарья Мостовая

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