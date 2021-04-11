Героиня пропагандистского сюжета российских СМИ Галина Пышняк, рассказавшая о якобы распятом в центре Славянска мальчике, заявила, что жалеет о своем поступке. Теперь она "не подтверждает, и не опровергает" свою историю. Но все еще верит в нее. При этом сама женщина, которая помогала сеять ненависть, теперь живет в России. И там, по ее словам, столкнулась с ненавистью к себе, потому что она из Украины. Об этом говорится в сюжете YouTube-канала FakeNews, созданного телеканалом Дождь.

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По словам женщины, эта история "негативно повлияла на ее семью".

"Меня очень травили, была травля детей", – сказала она.

В октябре прошлого года российскому пропагандисту с телеканала Россия-1 Борису Корчевникову запретили въезд в Украину на три года.

4 января в ЕС опубликовали рейтинг самых неуклюжих провалов прокремлевских источников информации в 2020 году.

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Станислав Стороженко

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