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"Я жалею". Как живет женщина, придумавшая фейк о "распятом мальчике" для пропаганды РФ видео

11.04.2021, 17:47
Скриншот из видео
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Героиня пропагандистского сюжета российских СМИ Галина Пышняк, рассказавшая о якобы распятом в центре Славянска мальчике, заявила, что жалеет о своем поступке. Теперь она "не подтверждает, и не опровергает" свою историю. Но все еще верит в нее. При этом сама женщина, которая помогала сеять ненависть, теперь живет в России. И там, по ее словам, столкнулась с ненавистью к себе, потому что она из Украины. Об этом говорится в сюжете YouTube-канала FakeNews, созданного телеканалом Дождь. 

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По словам женщины, эта история "негативно повлияла на ее семью". 

"Меня очень травили, была травля детей", – сказала она. 

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Станислав Стороженко
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Россия фейк пропаганда дезинформация
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