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Российскому пропагандисту Корчевникову запретили въезд в Украину

20.10.2020, 21:59
Российскому пропагандисту Корчевникову запретили въезд в Украину - Фото
Фото Корчевникова из аэропорта Жулян (фото - его Facebook)

Борис Корчевников покинул Украину, сообщили в ГПСУ

Российскому пропагандисту с телеканала Россия-1 Борису Корчевникову, который на днях въехал на территорию Украины, запретили въезд в Украину на три года. Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

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"Борис Корчевников вылетел с запретом въезда в Украину на 3 года. Выяснилось, что "звезда" средств пропаганды страны-агрессора незаконно посещал временно оккупированный Россией Крым", – говорится в сообщении.

Спикер ГПСУ Андрей Демченко в комментарии Украинской правде сказал, что пограничники провели дополнительную проверку из-за резонанса в СМИ, и по ее результатам Корчевникову был запрещен въезд в Украину.

Демченко пояснил, что на момент пересечения Корчевниковым границы поручений правоохранительных органов о запрете въезда в Украину или информации о посещении оккупированного полуострова Госпогранслужбе не поступало.

  • В октябре 2019-го Корчевников уже посещал Украину. Тогда в Госпогранслужбе и СБУ сообщили, что в отношении него нет ограничений.
  • Сегодня Корчевников опубликовал фото из Киева. По словам общественного активиста Сергея Стерненко, Корчевников летает по Украине на вертолете Медведчука. По информации Стерненко, пропагандист должен принять участие в съемках с участием Оксаны Марченко.



Вадим Ребрина
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