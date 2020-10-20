Российскому пропагандисту Корчевникову запретили въезд в Украину
Борис Корчевников покинул Украину, сообщили в ГПСУ
Российскому пропагандисту с телеканала Россия-1 Борису Корчевникову, который на днях въехал на территорию Украины, запретили въезд в Украину на три года. Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
"Борис Корчевников вылетел с запретом въезда в Украину на 3 года. Выяснилось, что "звезда" средств пропаганды страны-агрессора незаконно посещал временно оккупированный Россией Крым", – говорится в сообщении.
Спикер ГПСУ Андрей Демченко в комментарии Украинской правде сказал, что пограничники провели дополнительную проверку из-за резонанса в СМИ, и по ее результатам Корчевникову был запрещен въезд в Украину.
Демченко пояснил, что на момент пересечения Корчевниковым границы поручений правоохранительных органов о запрете въезда в Украину или информации о посещении оккупированного полуострова Госпогранслужбе не поступало.
- В октябре 2019-го Корчевников уже посещал Украину. Тогда в Госпогранслужбе и СБУ сообщили, что в отношении него нет ограничений.
- Сегодня Корчевников опубликовал фото из Киева. По словам общественного активиста Сергея Стерненко, Корчевников летает по Украине на вертолете Медведчука. По информации Стерненко, пропагандист должен принять участие в съемках с участием Оксаны Марченко.
Комментарии