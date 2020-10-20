Российский пропагандист Корчевников выложил фото из Украины: фото

Общественный активист Сергей Стерненко заявил, что Корчевников мог прилететь в Украину для съемок с женой Медведчука Оксаной Марченко

Ведущий российского пропагандистского канала Россия-1 Борис Корчевников выложил фото предположительно из Киева. Он опубликовал в своем Facebook фотографию напротив памятника с надписью "Київ" из столичного аэропорта Жуляны.

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Фото появилось на страничке Корчевникова еще вчера, сегодня он выложил новую подборку видео и фото с вертолета. В этом и предыдущем посте российский пропагандист отметил, что находится в Украине.

Как сообщает общественный активист Сергей Стерненко, Корчевников ранее брал интервью у боевика группировки ДНР Арсена Павлова, более известного как "Моторола", а также говорил в эфирах "что украинцы фашисты и убивают мирных жителей". По его словам, ведущий призывал "к ведению агрессивной войны против Украины" и неоднократно посещал оккупирован Крым.

"И вот уже сегодня Корчевников постится фото у Киева и летает страной на вертолете Медведчука.

Ибо у него здесь работа – съемки с участием Оксаны Марченко", – заявил Стерненко.

LIGA.net уже обратилась за комментариями в Службу безопасности и Государственную пограничную службу Украины.

В октябре 2019-го Корчевников уже посещал Украину. Тогда в Госпогранслужбе и СБУ сообщили, что в отношении него нет ограничений.

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Станислав Стороженко

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