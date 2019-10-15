В Киев приехал пропагандист РФ: реакция Госпогранслужбы и СБУ

Пропагандист Корчевников в Киеве (Фото: Instagram b.korchevnikov)

В Киев приехал ведущий пропагандистского телеканала Россия-1 Борис Корчевников. Об этом он сообщил в своем Instagram, опубликовав видео из украинской столицы.

На записи Корчевников, находясь на территории Киево-Печерской лавры, призывает "помочь восстановить больницу с храмом святого Агапита".

Ранее Корчевников посещал оккупированный Россией Крым в нарушение украинского законодательства.

Реагируя на визит в Киев, в Госпогранслужбе уточнили Укринформу, что ограничений в отношении него в настоящее время нет. "В отношении Бориса Корчевникова не было запрета на въезд в Украину", - сказал спикер ГПСУ Андрей Демченко.

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Он добавил, что пограничники не владеют информацией о лицах, которые могут представлять угрозу нацбезопасности - такие данные поступают из других правоохранительных органов.

В свою очередь, в СБУ в комментарии UA Крым также сказали о вероятном отсутствии запрета на въезд.

"Если вы говорите, что он уже заехал, то, наверное, у него не было запрета. Их тысячи, их сотни, я думаю, что их больше тысячи, там десятки тысяч. Всех не отследишь. Поэтому мы всегда просим как раз журналистов нам помогать, обращать внимание", - сказала спикер спецслужбы Елена Гитлянская.

И добавила: "Если бы вы нам позвонили до того, как переехал, то, возможно, мы бы рассмотрели его дело и запретили ему заранее въезд".

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